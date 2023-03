Berisha prezanton kandidatin e tij për Lezhën: S’ka forcë në botë që na pengon të marrim pjesë në zgjedhje

Ish- kryeministri Sali Berisha ka zhvilluar sot një takim në Lezhë, ku ka prezantuar kandidatin e tij në zgjedhjet lokale të 14 majit për këtë qytet, Bardh Gjonin.









Ai ka deklaruar se nuk ka forcë në botë që do t’i ndalojë të marrin pjesë në zgjedhje, ndërsa shtoi se është i vendosur që më 14 maj të firmosë ndryshimin shpëtimtar pë vendin.

“Me pjesëmarrjen e tyre i çoni mesazhe drithëruese atyre që në pallatet e krimit mendojnë se do të mposhtin opozitën shqiptare, se do vazhdojnë pushtetin të bazuar në vjedhje, krime poshtërsi. mendojnë se mund të mbajnë Shqipërinë si çifligun e tyre dhe familjarëve e do përzënë edhe shqiptarin e fundit nga kjo tokë.

Kjo prani, kjo fushatë ka mesazhin më të fuqishëm, ne jemi këtu e do fitojmë. Sot Shqipëria po shkretohet, ka humbur në 8 vite 1/3 e popullatës së saj. Në 8 vite vetëm hapësirën e BE janë larguar 937 mijë shqiptare, 80 perqind nën 30 vjeç, kjo është politikë shkretimi, genocidi, shpopullimi.

Ata do përfundojnë në koshet e historisë. Jemi të vendosur më 14 maj të firmosim ndryshimin shpëtimtar për Shqipërinë. Nuk ka forcë në botë që na pengon të marrim pjesë në zgjedhje e t’i fitojmë”, ka deklaruar Berisha.