Florentino Pérez e di rrezikun: Nënshkrimi i Mbappé do të thotë të humbasësh një yll si Vinicius Jr

Mbrëmë PSG u eliminua sërish nga Champions League ndaj një Bayern Munich që ishte pafundësisht superior në pjesën e dytë. Dy humbje nga Marco Verrati gjeneruan dy golat për gjermanët që u larguan nga skuadra e drejtuar nga Galtier ‘KO’.









Me këtë eliminim të ri europian, tashmë pesë herë në shtatë vitet e fundit skuadra pariziane ka rënë në 1/8-të. Vetëm në vitin 2020 dhe 2021, ku arritën përkatësisht në finale dhe gjysmëfinale, kanë arritur ta kalojnë këtë raund që nga viti 2017.

Kjo pengesë e re për projektin miliona dollarësh të Al Khelaiffi, i cili u largua nga Allianz Arena me një fytyrë shumë të paktë miqsh, e afron Kylian Mbappé edhe më shumë me Real Madridin.

View this post on Instagram A post shared by Paris Saint-Germain (@psg)

Siç kemi thënë javët e fundit, barazimi ndaj kampionëve gjermanë do të ishte kyç në të ardhmen e ‘7’, pasi fitimi i Champions League është ëndrra e tyre dhe duan një projekt fitues për ta arritur atë.

Tani, me këtë eliminim të ri në fazën e 16-të, futbollisti francez mund të jetë më i qartë se kurrë se koha e tij në PSG ka mbaruar dhe ai do të bëjë gjithçka për të detyruar largimin e tij verën e ardhshme.

Gjithashtu, dje në zonën mikse, pas përfundimit të lojës, Mbappé iu drejtua shtypit spanjoll dhe theksoi, në spanjisht të përsosur, se tani objektivi i tij është të fitojë Ligue 1 dhe se më pas, “do të shohim”.

Florentino e di se nënshkrimi i tij mund të përbëjë një rrezik

Nëse Florentino Pérez sheh mundësinë e madhe për të nënshkruar me Kylian Mbappé këtë verë, ai nuk do të hezitojë ta ndjekë atë. Ai është lojtari i madh i dëshiruar nga ai dhe i gjithë Real Madridi, dhe ai që premton të jetë dominuesi i madh i futbollit botëror për dekadën e ardhshme.

Ficharlo do të ishte një goditje e madhe në tavolinë. Real Madridi do të merrte lojtarin më të mirë në botë dhe do të ishte një goditje e madhe për PSG-në, e cila do të humbiste yllin e tyre të madh pa arritur të ngrinte Ligën e Kampionëve.

View this post on Instagram A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Megjithatë, nënshkrimi i tij në merkaton e ardhshme të verës duket i komplikuar, pasi siç theksoi Edu Aguirre mbrëmë në El Chiringuito, nga Parisi do t’ia vështirësojnë shumë klubin bardhezi kryerjen e operacionit.

Përveç kësaj, nënshkrimi i tij mund të jetë një thikë me dy tehe, dhe Florentino Pérez është i vetëdijshëm për këtë. Nëse Mbappé arrin në Chamartín, mund të nënkuptojë lamtumirë Vinicius Jr.

“Es IMPOSIBLE que el PSG NEGOCIE por MBAPPÉ…” ⚠ #EduAguirre, pesimista sobre un fichaje del francés este verano… #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/TOTmfMeXm6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 9, 2023

PSG-ja ka qenë gjithmonë e interesuar për lojtarin e Real Madridit dhe në rast se bardhezinjtë do të merrte flamurin e tyre, nuk do të rrinin duarkryq dhe do të bënin gjithçka për të nënshkruar me brazilianin.

Dhe gjithashtu duhet të kihet parasysh se të dy futbollistët luajnë në të njëjtin pozicion dhe njëri prej tyre duhet të përshtatet me një tjetër demarkacion që të mund të luajnë së bashku. Pedrerol gjithashtu la të kuptohet për këtë mbrëmë në program.

View this post on Instagram A post shared by Vinicius Jr. ⚡️ (@vinijr)

Nënshkrimi me Mbappé do të ishte bomba e madhe e verës dhe ëndrra e të gjithë tifozëve të Real Madridit do të realizohej. Por Florentino nuk do të marrë ndonjë rrezik të panevojshëm dhe nuk ka në plan të humbasë një lojtar si Vinicius, i cili ka dhënë gjithmonë gjithçka dhe ka qenë gjithmonë 100% i përkushtuar ndaj klubit. Është vetëm Mbappé ai që duhet të ndërmarrë hapat përkatës nëse dëshiron të veshë të bardhët sezonin e ardhshëm ose në 2024.