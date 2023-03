‘Kandidati duhet të promovojë qytetin, jo veten’/ Belind Këlliçi takohet me qytetarët e Tiranës, flet për ‘plagën’ e emigrimit

Deputeti i Partisë Demokratike Belind Këlliçi është duke zhvilluar turret e takimeve me qytetarët pas kandidaturës për bashkinë e Tiranës lidhur me zgjedhjet e 14 majit.









Ditën e sotme, Belindi ka qenë në zonën e ‘Komunës së Parisit’ në njësinë 5 ku është takuar me operatorë të biznesit e vogël.

Ai në ‘Facebook’ shkruan se temë e diskutimit ishte ikja e të rinjve dhe nevoja për ndryshimin e këtij realiteti pas 14 majit.

“Në Tiranë po zhvillohen paralelisht dy fushata, ekipi ynë në terren me qytetarët ndërsa kryebashkiaku në takime me administratën. Tirana duhet të shembulli i parë i suksesit, lidere e ndryshimit për të gjithë vendit. Këtë do e realizojmë duke promovuar njerëzit e punës, jo të llafeve. Qytetarët kanë nevojë për një kryebashkiak që promovon Tiranën, jo veten”, ka shkruar ai.