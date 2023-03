“Mbi trupin tim të vdekur”: Si protestuesit gjeorgjianë mundën një kërcënim ligjor të stilit rus për liritë e tyre

Fitorja nuk ishte e lehtë për gjeorgjianët, të cilët u përballën me policinë e rebelimit dhe topat e ujit gjatë dy netëve të fundit për të përmbysur një ligj të frymëzuar nga Rusia, për të cilin ata kishin frikë se do të prishte perspektivat e tyre për një të ardhme në BE.









Ndërsa më shumë se tre të katërtat e gjeorgjianëve mbështesin anëtarësimin në NATO dhe BE, protestuesit besojnë se partia në pushtet ‘Ëndrra Gjeorgjiane’ po përpiqet qëllimisht të prishë atë trajektore politike drejt perëndimit, në mënyrë që të mos lëkundet varkën me Kremlinin.

Shkasi i fundit për demonstratat antiqeveritare ishte projektligji i qeverisë (me pamje shumë ruse) për identifikimin e “agjentëve të huaj” – legjislacioni për të cilin shumë kishin frikë se mund të përdorej për të mbytur gojën gazetarëve dhe aktivistëve qytetarë në prag të zgjedhjeve që priten vitin e ardhshëm.

Davit Korbaia, një avokat 39-vjeçar, erdhi në protesta me djalin e tij në shpinë, i mbështjellë me një flamur gjeorgjian.

Riot police dispersed protesters in Tbilisi with water cannons and tear gas. Several thousand were demonstrating in Georgia against a controversial bill, widely believed to be aimed at silencing the Georgian government’s critics. pic.twitter.com/BS45PCBAn5 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 8, 2023

“Kam ardhur për të ardhmen më të mirë evropiane të fëmijës tim. Për pavarësinë tonë”, tha ai të mërkurën mbrëma. I mërzitur që nuk ishte në gjendje të merrte pjesë në demonstratën e një dite më parë, ai tha se ishte i mbushur me zemërim dhe zhgënjim pasi pa se si qeveria i shpërndau protestuesit me dhunë.

“Ata duan të ngjallin frikë. Unë nuk mund t’i shoh ata si një qeveri pro-evropiane. Kaq shumë njerëz që shfaqen për të protestuar e bëjnë të qartë se çfarë duan njerëzit”, tha ai.

Shumë protestues ishin shfaqur me fëmijë të mërkurën, duke llogaritur se qeveria nuk do të përdorte më dhunën.

Ata u vërtetuan se kishin gabuar.

Gaz lotsjellës dhe topa uji

Tensionet nisën të ziejnë mbrëmjen e së mërkurës pas orës 22:00, kur skadoi afati i vendosur nga politikanët e opozitës për tërheqjen e projektligjit nga qeveria. Teksa protestuesit nisën të lëviznin drejt hyrjes së parlamentit për ta bllokuar atë, u vendos policia e rebelëve.

Të armatosur me gaz lotsjellës dhe topa uji, ata filluan të zmbrapsnin protestuesit nga të dy anët e parlamentit, duke marrë përfundimisht Avenue Rustaveli ku ishin mbledhur shumica e protestuesve.

Gazi lotsjellës u var në ajër, duke djegur sytë dhe mushkëritë e protestuesve. Policia lëshoi ​​avionë uji kundër demonstruesve, të cilët u përpoqën të ndalonin rrjedhën me një flamur gjeorgjian. Eksplozivët u hodhën në turma ndërsa policia i shtyu protestuesit nga rrugët.

“Nuk mund t’i gjej miqtë e mi, ata janë 13 dhe 16”, tha 16-vjeçarja Salome Kenchiashvili me lot në sy, ndërsa gazi depërtoi nëpër syzet e saj. Duke pasur një flamur gjeorgjian të mbështjellë rreth trupit të saj, ajo po i bërtiste policëve të trazirave ndërsa ata ngadalë u përplasën përpara.

“Nuk ka mundësi. Unë nuk do të lëviz. Unë nuk dua që Rusia të jetë aleati ynë në asnjë formë. Unë jam gjeorgjiane dhe Rusia është një pushtues”, tha ajo.

Policia ka arrestuar 66 persona gjatë natës sipas raporteve zyrtare. Përballja vazhdoi gjatë gjithë natës pasi shumë protestues u kthyen pas raundit të parë të shpërndarjes. Shumë, përfshirë gazetarët, raportuan keqtrajtim nga policia.

Solidaritet me Ukrainën

Disa protestues mbanin flamurin ukrainas – duke parë paralele mes luftës së tyre në Tbilisi dhe ambicieve pro-BE të Kievit që pengoheshin nga Moska.

Njëzet vjeçari Achiko Svanadze kishte veshur një maskë me flamurin ukrainas të printuar në të – një lëvizje praktike dhe politike e mbështjellë e gjitha në një.

“Unë e vesh këtë sepse Ukraina lufton më së shumti për integrimin e saj evropian. Ne duhet të jemi më shumë si Ukraina dhe të luftojmë për të siç bëjnë ata”, tha ai, duke shtuar se projektligji i “agjentit të huaj” ishte një derë e hapur që të çonte në Rusi.

Pesëdhjetë e tetë-vjeçari Cici Cicvaia erdhi gjithashtu me një flamur ukrainas, duke e tundur atë ndërsa protestuesit i kërkonin njëri-tjetrit të qëndronin të fortë.

“A po na arrestojnë se nuk duam të adoptojmë mentalitetin e armikut tonë?” pyeti ajo e frustruar, e bindur se miratimi i projekt-ligjit ishte masa e llogaritur e qeverisë për të vendosur qeverisje të stilit rus. “Jam shumë e zemëruar, kjo qeveri duhet të largohet”, tha ajo, duke shtuar se “e ardhmja e Gjeorgjisë po vendoset në Ukrainë”.

“Ata nuk mund ta fshijnë dëshirën tonë për liri nga truri, nuk mund ta heqin atë nga zemrat tona. Nuk kam frikë të më arrestojnë. Asnjë plumb, asnjë gaz lotsjellës nuk mund të më ndalojë. Mbi trupin tim të pajetë”, tha ajo.

Ligjet e agjentëve të huaj

Në fund, protesta dha frytet e saj. Të enjten, gjeorgjianët u zgjuan kur mësuan se partia në pushtet po tërhiqte projektligjin. Në një deklaratë të përbashkët me Pushtetin Popullor, një grup ish-deputetësh të partisë në pushtet, të njohur për pozicionet e tyre antiperëndimore, Ëndrra Gjeorgjiane u zotua të heqë “pa kushte” projektligjin.

Por shumë prej tyre po e marrin lajmin me pak kripë, duke planifikuar demonstrata të mëtejshme derisa të realizohen premtimet dhe protestuesit e arrestuar të lirohen.

Ekzistojnë dy versione të veçanta, por të ngjashme të projektligjeve për agjentët e huaj të iniciuar në parlament. Deputetët nuk mund të tërheqin thjesht projektligjin që kanë kaluar në seancën e parë të së mërkurës. Për të vrarë projektligjin, parlamenti duhet të mbajë një seancë të dytë plenare.

Projektligji i dytë, i cili sipas nismëtarëve të tij është një kopje e Aktit të Regjistrimit të Agjentëve të Huaj amerikanë (FARA) i miratuar në SHBA në vitin 1938, mund të tërhiqet nga nënshkruesit e tij. Pavarësisht garancive të tyre se projektligji nuk mund të quhet si një “ligj rus” – sepse është amerikan – kritikët thonë se është edhe më i rrezikshëm në kontekstin gjeorgjian.

Zyrtarët e BE-së dhe të SHBA-së kishin paralajmëruar se miratimi i ndonjë prej projektligjeve do të dëmtonte aspiratat euro-atlantike të Gjeorgjisë. Partia në pushtet megjithatë këmbënguli se projektligjet do të siguronin më shumë transparencë në lidhje me financimin e mediave dhe organizatave, dhe për këtë arsye ishte “evropiane”.

Kryetari i fraksionit parlamentar të Ëndrrës Gjeorgjiane, Mamuka Mdinaradze siguroi kritikët të enjten se projektligji do të tërhiqet në seancën e dytë plenare më 21 mars.