Mblidhet sot Këshilli i Ministrave i BE, diskutohet për liberalizimin e vizave për Kosovën

Këtë të enjte pritet të mblidhet Këshilli i Ministrave të BE, ku në rend dite është leximi i parë i aprovimit të liberalizimit të vizave për Kosovën.









Drejtor i Institutit të Kosovës për Politikat Evropiane, Demush Shasha shkruan se ky është një lajm i shkëlqyer dhe kjo nënkupton se “konsensusi brenda të gjitha vendeve anëtare është arritur edhe në nivelin politik”.

“Lajm i shkëlqyer që nesër Këshilli i Ministrave të BE-së do të aprovon liberalizimin e vizave për Kosovën, nën “piken A” që nënkupton se konsensusi brenda të gjitha vendeve anëtare është arritur edhe në nivelin politik”, shkruan ai në një postim në Facebook.

Sipas rregullave, shtetasit me pasaportë të Kosovës që udhëtojnë në BE pa viza, do të mund të qëndrojnë për 90 ditë, në çdo periudhë 180 ditore.