‘Opozita do fitojë shumicën e bashkive’/ Meta për zgjedhjet e 14 majit: Garantojmë që kandidatët do mbajnë premtimet për zonat ku garojnë

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta shprehet i bindur se opozita do të fitojë shumicën e këshillave bashkiakë në të gjithë vendin. Por, i pyetur nëse do të hyjë në koalicion me PD-në përsa i përket këshillave, Meta nuk ka dhënë sqarime për teknikalitete.









Në një intervistë për “Panorama TV”, Meta thotë se e vetmja bashki që nuk është e kapur nga mazhoranca është Shkodra, ndërsa bashkitë e tjera janë katastrofë.

Ilir Meta: Jemi më të vendosur për të shkuar drejt 14 majit dhe t’i kthejmë në një referendum kundër monizmit në nivel qendror.

Fokusi i parë është çrrënjosja e regjimit monist. Të gjithë qytetarët e dinë se Shqipëria mbushi me 4 vite një parti të vetme, një sekt, që kontrollon të gjithë kryetarët e bashkive dhe këshillat bashkiakë, dhe kryejnë aktivitetin e vetë në errësirë. Bashkia e Shkodrës është e vetmja që falë Zotit, jua kurseu vuajtjet, nuk ka rënë në dorë të Rilindjes. Të tjera bashkitë janë katastrofë. Ne jemi të përqendruar në fitoren e kandidatëve tanë që janë kandidatët e Primareve. Pa asnjë diskutim, prioriteti ynë është fitorja e gjithë kandidatëve. Çdo votë për këshilltarët është i rëndësishëm, por fitorja e kryetarëve të bashkive është kryesorja.

Ne do garantojmë që kandidatët tanë t’i qëndrojnë premtimeve të tyre në bashkitë ku garojnë. Është detyra jonë që t’i qëndrojnë premtimeve.

Pyetje: Këshilli, do jeni në koalicion me PD-në apo do garoni të vetëm?

Ilir Meta: Është e padiskutueshme që Partia e Lirisë dhe PD, që kandidatët të cilët do zgjidhen anëtarë të Këshillat Bashkiake, do kenë shumicën e tyre në të gjitha bashkitë. Të tjerat janë të parëndësishme pasi janë teknikalitete.

Sot i patë aktet e qeverisë britanike, Shqipëria vendi i parë në 10 vendet përsa i përket numrit të azilkërkuesve në Britaninë e Madhe. Të parët për kalimin e La Manshit me skafe. Vendet e tjera s’kanë lidhje me rajonin tonë. Ne kësaj do i japim fund duke i dhënë fund qeverisjes, që përjashton shumicën e shqiptarë.