Si dukeshin piramidat e lashta egjiptiane kur u ndërtuan?

Piramidat egjiptiane që shpërthejnë nga rëra në Giza janë një dëshmi e zgjuarsisë dhe inxhinierisë njerëzore. Të ngritura për të shënuar varret e faraonëve të lashtë, këto struktura të mëdha kanë qëndruar për mijëra vjet.









Por gjatë mijëvjeçarëve, piramidat kanë ndryshuar, kryesisht për shkak të ripërdorimit të materialeve të kërkuara nga punëtorët e ndërtimit dhe grabitjeve. Pra, si dukeshin piramidat kur u ndërtuan?

Kur piramidat e lashta egjiptiane u ngritën fillimisht, si në Giza ashtu edhe gjetkë, ato nuk dukeshin kafe si rërë siç bëjnë shpesh sot; përkundrazi, ato ishin të mbuluara me një shtresë shkëmbi sedimentar me shkëlqim.

“Të gjitha piramidat ishin të veshura me gur gëlqeror të imët dhe të bardhë”, tha për Live Science Mohamed Megahed (hapet në skedën e re), një asistent profesor në Institutin Çek të Egjiptologjisë në Universitetin Charles në Pragë. Shtresa e gurit gëlqeror do t’u kishte dhënë piramidave një shtresë të lëmuar, të lëmuar që shkëlqente me ngjyrë të bardhë nën diellin egjiptian.