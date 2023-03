Zgjedhjet e 14 majit/ Ish-ministri Panariti në “Panorama TV”: Opozita sot është e formatuar! Analisti: Ja gabimi më i madh i grupit të Berishës, s’ka koalicion…

Ish-ministri Edmond Panariti e ka konsideruar opozitën të formuar për zgjedhjet vendore të 14 majit. I ftuar në emisionin “Log.” në “Panorama TV”, Panariti deklaroi se Partia e Lirisë e ka aftësinë për të garuar në të gjitha nivelet, por është arritur një konsensus për të mbështetur kandidatët e Primareve.









Nga ana tjetër, analisti Neritan Alibali shprehet se nuk ka një koalicion zyrtar mes PD-së dhe PL-së. Sipas tij, gabimi i ish-kryeministrit Sali Berisha është që nuk krijoi një forcë të re politike.

Edmond Panariti: Ne jemi një formacion politik që ka aftësinë për të garuar në të gjitha nivelet. Do presim se si do shkojë kjo butafori që është drejt finalizimit se si do veprohet me regjistrimit. Kampi opozitar tashmë është i formuatuar. PD-ja i ka kandidatët e saj të dalë nga Primaret dhe kanë mbështetje nga anëtarësia.

Alibali: Unë mendoj se grupi i “Rithemelimit”, ka ardhur koha ta lënë prapa këtë qarje dhe të përgatiten për zgjedhje pasi nuk kanë akoma një formulë. Mendoj se gabimi i Berishës është që nuk krijoi një subjekt politik më vete. Tani bredh në hapësirat elektorale.

Si do të dalin kandidatët? Thuhet që me PL-në ka koalicion, por nuk ka koalicion. Koalicioni është kur të dalin me një listë për këshilltarë. Pjesën më të madhe të kandidatëve të Berishës, mund të mbështeten dhe nga grupi i Bashës, por kjo nuk do të thotë se ka koalicion. Nëse grupi i Berishës vijon të qahet, atëherë ku do shkojnë? Nëse zgjedhësit dalin për të votuar por nuk e di se ku është PD-ja, atëherë ata nuk dalin fare.

Partinë nuk e bën emri. Emri i Berishës është më i madh se i PD-së. Sikur edhe me një listë me emrin “lista Berisha”, mbështetësit e tij do shkojnë ta votojnë. E nisi me vrull se do të merrte vulën e PD-së, por ja ku përfundoi.