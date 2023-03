Armaldo ka zhvilluar një bisedë me Dean pasi është konfliktuar me Oltën.









Maestro është shprehur se Olta tani do energji të reja ndaj nuk po rri më me të. Ai tha se ai do energjinë e të gjithë banorëve të vjetër sepse me ta është mësuar.

Armaldo tha se nuk do të deklaroj që është me Luizin.

Ai shtoi se nëse do e bënte, nuk do mund t’i ndalte askush në shtëpi.

“Po të them unë jam me Luizin, s’ka Perëndi që na lë ne në shtëpi ore”- tha ai.