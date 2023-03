Elon Musk dëshiron të popullojë edhe Teksasin, planifikon një qytet për punonjësit e tij

Ëndrrat e Elon Musk nuk kufizohen vetëm në një koloni në planetin Mars, por gjithashtu “zgjerohen” në Tokë ku ai planifikon një qytet të tijin. Wall Street Journal zbulon se njeriu më i pasur në botë dëshiron të ndërtojë një “utopi”, Snailbrook, në Teksas, në të cilën do të jetojnë punëtorët e kompanive të tij.









Qyteti do të ndërtohet rreth 50 kilometra nga Austin, kryeqyteti i shtetit, dhe afër hapësirës së madhe ku zhvillohen testet e raketave SpaceX.

Pak larg ndodhet një tjetër kompani e Musk, Boring Company, e specializuar në ndërtimin e tuneleve. Snailbrook është emëruar pas kërmillit Gary, nuskës së Boring Company.

Qyteti i planifikuar është ngjitur me objektet Boring dhe SpaceX tani në ndërtim e sipër. Dizajni tashmë përfshin një grup shtëpish modulare, një pishinë, një zonë sportive në natyrë dhe një palestër, sipas fotove në Facebook dhe njerëzve të njohur me qytetin. Tabelat e varura në shtylla shkruanin “mirë se erdhe snailbrook, tx, est. 2021″.

Në praktikë do të jetë një hotel i madh pasi punonjësit-qiramarrësit do të paguajnë rreth 800 dollarë në muaj për një shtëpi me një ose dy dhoma gjumi, të cilën ata do ta lirojnë brenda 30 ditësh nëse largohen ose pushohen nga puna. Për krahasim, në qytetet e afërta, një apartament i ngjashëm me tre dhoma kushton 2200 dollarë në muaj. Do të ketë edhe ambiente sportive dhe argëtuese, si dhe një shkollë model. Një sipërfaqe prej përafërsisht 14 km katrorë është blerë tashmë për Snailbrook, sipas regjistrit të tokës dhe zyrtarëve lokalë të cituar nga gazeta amerikane. Vendi është afër lumit Kolorado në të cilin kompania Boring po kërkon leje për të shkarkuar mijëra tonë ujë nga operacionet e saj në vit.

Ndër planet është që Snailbrook të bëhet një qytet dhe me ligj. Sipas ligjit të Teksasit, një qytet ka nevojë për të paktën 201 banorë përpara se të mund të aplikojë për inkorporim dhe më pas të miratohet nga një gjykatës i qarkut. Qarku Bastrop nuk ka marrë një aplikim nga zoti Musk ose ndonjë prej subjekteve të tij, tha një zëdhënëse.

Znj. Musk, ish e dashura e tij, e cila është këngëtarja Grimes, Kanye West dhe projektuesi arkitekt i zotit West diskutuan disa herë vitin e kaluar se si mund të duket qyteti, sipas njerëzve të njohur me diskutimet. Ato bisedime përfshinin ide të gjera dhe disa modele vizuale, sipas njërit prej njerëzve, por nuk rezultuan në plane konkrete.

Në tre vitet e fundit, subjektet e lidhura me kompanitë ose drejtuesit e zotit Musk kanë blerë të paktën 3500 hektarë në zonën e Austin, gjithsej rreth katër herë më e madhe se madhësia e Central Park të Nju Jorkut, sipas akteve të qarkut dhe tokave të tjera të regjistruara. Gazeta gjithashtu mori emailet e qytetit dhe të qarkut përmes kërkesave për regjistrime publike, shqyrtoi komunikimet e brendshme të kompanisë dhe të dhënat e lejeve shtetërore dhe intervistoi pronarët e tokave dhe zyrtarët e qytetit dhe qarkut.

Teksasi, thekson Sky News, është bërë selia e kompanive të mëdha të Musk(Bring, SpaceX dhe Tesla) që u zhvendos nga Kalifornia. Arsyeja e zemërimit të Musk kur Kalifornia nuk lejoi rihapjen e një fabrike Tesla siç kërkoi ai ndërkohë që ishin në fuqi rregullat e rrepta kundër virusit korona.

Nëse Musk përfundimisht ndërton qytetin e tij, ai nuk do të jetë i vetmi miliarder me një qytet të tijin. Dy vjet më parë edhe miliarderi Mark Cuban, pronar i Dallas Mavericks, ekipi NBA, bleu një qytet të tërë, Mustang, për një shumë të pazbuluar.