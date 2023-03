Gjoba ndaj News24/ Reagon rrjeti i Gazetarëve, thirrje Drejtorisë së Tatimeve: Siguroni transparencë, ku jeni bazuar dhe cila është metodologjia e ndjekur?!

Rrjeti i gazetarëve “Safejournalists.net” ka reaguar lidhur me gjobat që janë vendosur nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ndaj televizionit News24 dhe RTV Ora.









Në këtë reagim, ndër të tjera theksohet se zyrtarë publik po kërcënojnë organizata mediatike, ndërsa gjobat kanë ardhur si formë ndëshkimi për qëndrimet kritike që mediat kanë mbajtur ndaj qeverisë.

Në këtë shkrim përmenden dhe merren në referim edhe artikulli i BIRN dhe Balkan Insight.

Pas renditjes së fakteve për gjobitjen si formë hakmarrjeje ndaj dy mediave, Safe Journalists i është drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve në Shqipëri me thirrjen për të siguruar transparencë dhe llogaridhënie më të madhe në gjobat e vendosura ndaj mediave kritike.

Reagimi i plotë i “Safejournalists.net”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve gjobit mediat në Shqipëri

Gjatë javëve të fundit, BIRN Albania dhe Balkan Insight kanë raportuar se Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në Shqipëri vendosi gjoba për dy stacione televizive, Neës24 dhe RTV Ora. RTV Ora ka pasur qëndrim kritik ndaj qeverisë në vitet e kaluara, ndërsa News24 ka qenë kritik ndaj qeverisë në vitin 2022.

Rasti i parë përfshin RTV Ora, një stacion televiziv me qendër në Tiranë, i cili u gjobit me rreth 33 milionë lekë (285,654 euro). Më 3 nëntor 2022, Gjykata Speciale për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar iu referua “Ligjit Antimafia” për të konfiskuar pjesën më të madhe të pasurisë së Ylli Ndroqit, përfshirë RTV Ora, e cila është nën administrimin shtetëror që nga viti 2020 (artikulli i Rrjetit të Sigurt të Gazetarëve ) . Inspektorët tatimorë besojnë se ajo e ka nën-raportuar pronësinë e saj tatimore gjatë kësaj periudhe. Drejtori i RTV Ora, Brahim Shima, ka deklaruar për BIRN Albania se gjoba është një tjetër përpjekje për të mbyllur stacionin.

Në rastin e dytë, Focus News, kompania zotëruese e kanalit News 24, mes mediave të tjera online dhe të shkruara, u gjobit me rreth 20 milionë lekë (173 mijë euro). Grupi Hysenbelliu, i cili zotëron News24 dhe u gjobit, tha për BIRN se kjo ishte një nga disa gjoba që synonin kompanitë e tyre dhe pretendoi se qëllimi ishte të heshtnin mediat e tij. Në shtator të vitit të kaluar, një hotel në pronësi të grupit u prish nga qeveria, e cila pretendoi se ishte ndërtuar në mënyrë të paligjshme ( artikull ).

Në raportin e inspektimit të Focus News, i parë nga BIRN, thuhej se inspektorët tatimorë kanë konstatuar se pagat janë paguar “nën normën mesatare të tregut” për profesionin specifik dhe për këtë arsye kanë rillogaritur detyrimet tatimore të kompanisë duke supozuar se stafi ishte i punësuar me pagë e barabartë me mesataren. Megjithatë, në raportin e Focus Media Group thuhet se nuk ka gjetur asnjë gjurmë të kompanisë që punëson punëdhënës të paregjistruar dhe asnjë gjurmë të kontabilitetit të dyfishtë. Por ai doli në përfundimin se disa nga punonjësit kishin paga “nën mesataren e tregut për profesionin specifik”. ( Artikulli Balkan Insight )

Pasi BIRN Albania publikoi artikullin, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve iu përgjigj kërkesës së tyre për koment duke përshkruar shkurtimisht metodologjinë e përdorur ( artikull dhe përgjigje ). Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, ata nisën një plan për të luftuar informalitetin e pagave në dhjetor 2021, bazuar në Urdhrin Nr. Ata identifikuan sektorët e rrezikut duke analizuar numrin më të madh të subjekteve me punonjës të deklaruar me pagë minimale ose me devijim nga mesatarja e sektorit. Nga kjo analizë, tre sektorët me rrezikshmërinë më të lartë u identifikuan si sektori i institucioneve arsimore private, sektori i medias dhe komunikimit dhe kompanitë e sigurimeve.

Analiza e thelluar e Drejtorisë së Rrezikut synoi pesë subjekte në sektorin e medias dhe komunikimit, por vetëm dy media e kanë pranuar publikisht se janë në shënjestër. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nuk ka specifikuar se cilat pika të tjera kanë qenë në shënjestër.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i është përgjigjur kritikave të mediave, duke thënë se sulmi mediatik i Focus Group ndaj autoritetit tatimor dhe Drejtorit të Përgjithshëm nisi pasi Administrata Tatimore kërkoi vazhdimisht që grupi Hysenbelliu të përmbushë detyrimet tatimore, përfshirë pagesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për ta. punonjësit. Administrata Tatimore është e detyruar t’i trajtojë të gjitha subjektet në mënyrë të barabartë përpara ligjit, edhe kur ato janë të lidhura me median.

Rrjeti i Gazetarëve të Sigurt i bën thirrje Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve në Shqipëri të sigurojë transparencë dhe llogaridhënie më të madhe në gjobat e vendosura ndaj mediave kritike. I kërkojmë organit tatimor të sqarojë metodologjinë e përdorur për identifikimin e sektorëve me rrezik të lartë dhe kriteret e përdorura për përzgjedhjen e mediave për gjoba dhe të zbulojë emrat e të gjitha mediave që u gjobitën, së bashku me shumat e gjobave të tyre. Ne gjithashtu theksojmë rëndësinë e garantimit të paanshmërisë dhe mosdiskriminimit ndaj mediave kritike ndaj qeverisë, si dhe respektimin e të drejtave të gazetarëve për të raportuar për çështje me interes publik pa frikë nga hakmarrja ose hakmarrja.