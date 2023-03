Hipokrizia ekologjike/ DiCaprio shkakton debate – Ai ka shkuar në një event ekologjik pasi ka udhëtuar 19 mijë km me avion!

Leonardo DiCaprio, përveç sukseseve të mëdha në kinema, njihet edhe për veprimin e tij aktiv në mbrojtjen e planetit.

Megjithatë, ai u akuzua edhe një herë si “hipokrit ekologjik”, siç shkruan Daily Mail. Aktori ishte sërish në shënjestër për paraqitjen e tij në Green Carpet Fashion Awards në Los Angeles, ndërsa thuhet se udhëtoi më shumë se 12,000 milje ajrore (19,000 km) në vetëm dy javë.

Ai u fotografua përkrah emrave të mëdhenj të modës dhe aktivizmit të qëndrueshëm gjatë mbrëmjes dhe pamja e tij atje u kritikua shumë. Ata e akuzojnë për hipokrizi për shkak të sasisë së madhe të karburantit që “digjte” nga ajri.

Është e paqartë se si po udhëtonte aktori gjatë kësaj kohe, por ai tashmë ka “shpërthyer” disa herë në të kaluarën për dobësinë e tij të veçantë për avionët privatë “grymë gaz”, siç thonë raportet.

Edhe një herë, kritikët e DiCaprios theksojnë se udhëtimet e tij të shpeshta dhe të gjata nga një skaj i planetit në tjetrin, qoftë për punë apo për t’u çlodhur, nuk janë në përputhje me veprimin e tij mjedisor.

Thotë një ambientaliste

Çmimet e mësipërme nderojnë njerëz nga industria e modës dhe argëtimit, të cilët kanë kontribuar ndjeshëm në promovimin e stilit të jetesës “të gjelbër”. Leonardo DiCaprio, i cili ka mbështetur fuqishëm çështjet mjedisore gjatë gjithë karrierës së tij, është i ftuar i rregullt në këtë event.

Megjithatë, ai vetë duket se nuk e ndjek stilin e jetës që propozon dhe për të cilin “lufton” gjithë këto vite. Komentet i rrisin edhe më shumë profilet e tij në rrjetet sociale. Postimet e tij si në Instagarm ashtu edhe në Twitter kanë të bëjnë pothuajse ekskluzivisht me mbrojtjen e planetit ndërsa ai e deklaron veten “aktor dhe ambientalist”.

“Sulmi” viral i Bolsonaros – “Lëre jahtin para se t’i japësh një mësim botës”

Kjo nuk është hera e parë që DiCaprio vihet nën kritika për një “luftë të supozuar mjedisore”. Në korrik 2022, presidenti brazilian Jair Bolsonaro vuri në shënjestër yllin e Hollivudit, pas një postimi që ai bëri në lidhje me shpyllëzimin e pyllit të Amazonës. Më konkretisht, Leonardo DiCaprio shkroi në Twitter: “Sa e përhapur është shpyllëzimi në Amazon, një nga vendet më të rëndësishme të planetit tonë për njerëzit dhe kafshët e egra. Sipas hartës, zona ka pësuar një shpyllëzim të rëndë dhe të paligjshëm në 3 vitet e fundit, nga një industri nxjerrëse”.

How extensive is deforestation in Amazonia, one of the most important places on the planet for people & wildlife? According to this map from @mapbiomas, the region has faced an onslaught of illegal deforestation at the hands of extractive industry over the last 3 years. pic.twitter.com/BLxUC3S3z7

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) July 26, 2022