Këmbësori u përplas nga disa makina në Korçë, ndërron jetë në spital

Një tjetër aksident i rëndë është shënuar në vend këtë herë në aksin Korçë-Pogradec, ku makina ka përplasur për vdekje një këmbësor që po kalonte në anë të rrugës.









Sipas burimeve për Panorama TV, i plagosuri është transportuar në spitalin e Korçës por nuk ka mundur t’i mbijetojë plagëve duke ndërruar jetë.

Më herët gjatë ditës, dy aksidente me pasojë vdekje ndodhën në Kavajë dhe Durrës, ndërsa një ditë më parë tre të rinj humbën jetën pasi makina me të cilën po udhëtonin u përplas me bordurën në mbikalimin e Saukut.