Rezoluta dypartiake e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA bën thirrje për një qasje të re ndaj Iranit në mes të represionit dhe protestave 

Në rezolutë thuhet: “Ndërsa, më 15 dhjetor 2022, Gjykata e Posaçme për Luftën kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) në Shqipëri dënoi një shtetas iranian me 10 vjet burg për akuza të lidhura me terrorizmin, përfshirë tentativa për t’u përfshirë në spiunazh kundër disidentëve iranianë në Shqipëri dhe vrasjen e tyre”

H. Res. 100 mbështet gjithashtu planin me dhjetë pika të znj. Maryam Rajavi, Presidentja e zgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCRI), për të ardhmen e Iranit. Edhe Znj. Rajavi foli online për konferencën.

Disa anëtarë dypartiakë të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, të cilët përfaqësojnë komitete të ndryshme, kanë paraqitur një rezolutë të sponsorizuar nga një shumicë dypartiake e Dhomës, duke bërë thirrje për një qasje të re ndaj politikës për Iranin duke patur parasysh protestat e vazhdueshme nga populli iranian dhe rritjes së represionit nga regjimit.

Rezoluta, e njohur si H.Res.100, ka fituar mbështetjen e shumicës së anëtarëve të Dhomës në 50 ditët e para të Kongresit të 118-të. Ajo sponsorizohet nga anëtarët kryesorë të Komisioneve të Dhomës së Përfaqësuesve për Punët e Jashtme, Shërbimet e Armatosura, Sigurinë e Brendshme, Ndarjet Buxhetore, si dhe Komitetin e Përzgjedhur për Inteligjencën, dhe ofron një rrugë të qartë për një politikë të re të SHBA-së për Iranin.

Meqenëse anëtarët e opozitës kryesore iraniane banojnë në Shqipëri, kongresmeni Robert Aderholt, Bashkëkryetar i Grupit për Çështjet e Shqipërisë në Kongresin e SHBA dhe një nga sponsorët e rezolutës tha: “Unë e di që Shqipëria ka qenë një mik i madh për ata që duan të shohin një Iran të ri. Ndaj, dua vetëm të falënderoj qeverinë shqiptare për mbështetjen e saj dhe dua të bëj gjithçka që mundem për t’i inkurajuar ata që të mbështesin një Iran të lirë.”

Njoftimi përkon me Ditën Ndërkombëtare të Gruas dhe shqetësimet alarmante për sulmet kimike të vazhdueshme ndaj nxënëseve në të gjithë Iranin.

Rezoluta i kërkon administratës Biden të mbështesë luftën e popullit iranian për demokraci dhe të drejtat e njeriut, ndërsa dënon abuzimet e të drejtave të njeriut nga regjimi iranian dhe mbështetjen e tij ndaj terrorizmit. Kjo rezolutë gjithashtu i bën thirrje administratës që të ndërmarrë hapa për ta mbajtur regjimin përgjegjës për sjelljen e tij të ligë, duke përfshirë aktivitetin e tij për armët bërthamore dhe raketat balistike.

Në mesazhin e saj për eventin e sotëm, zonja Rajavi theksoi "Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, dëshiroj të përgëzoj të gjithë ata që ngrihen për liri dhe barazi dhe të gjithë ata që luftojnë për eliminimin e diskriminimit të padrejtë ndaj grave. Në këtë ditë, ne jemi krenarë për gratë iraniane që janë pararendëse për ndryshimin", shtoi zonja Rajavi.









Përfaqësuesi Tom McClintock (Distrikti i 5-të i R-CA), i cili është bashkë-sponsori i parë i H. Res. 100, njoftoi se rezoluta është bashkë-sponsorizuar nga shumica absolute e Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara. “Populli iranian nuk toleron më abuzimin e të drejtave të njeriut, paaftësinë e plotë të mullahëve dhe dhunën e Gardës së tyre iraniane. Gjithnjë e më shumë, gratë e Iranit, aspiratat e drejta të të cilave janë shtypur nga qeveria, dhe të rinjtë, e ardhmja e të cilëve është vjedhur nga ajo qeveri, kanë dalë për të udhëhequr protestat që po zhvillohen rregullisht në të gjithë vendin,” tha ai.

Ai gjithashtu theksoi se mesazhi i popullit iranian është i qartë, se ai nuk ka pse të jetojë nën sundimin e diktatorëve, por përkundrazi mund të zërë vendin e merituar mes popujve të lirë të botës dhe të gëzojë të drejtat e njeriut, dinjitetin njerëzor, liritë njerëzore dhe prosperitetin që është shenjë dalluese e shoqërive të lira.

Përfaqësuesi Brad Sherman (Distrikti i 32-të i D-CA) vuri në dukje se Irani aktualisht po përjeton një moment të rëndësishëm, ku qytetarët në të gjithë vendin kërkojnë të drejtat e tyre dhe një republikë paqësore, demokratike. Ai gjithashtu theksoi se ndërsa shumë individë kanë luftuar për një Iran demokratik që nga vitet 1970, në këtë lëvizje gratë kanë marrë një rol udhëheqës. Në këtë ditë, ai vlerëson Maryam Rajavin si një nga gratë që ka qenë në ballë të luftës për demokraci në Iran.

Ndër folësit e tjerë në konferencë ishin përfaqësuesit: Sheila Jackson Lee (Distrikti i 18-të D-TX), Deborah Ross, Pete Sessions nga Distrikti i 17-të i Teksasit, Nancy Mace nga Distrikti i 1-rë i Karolinës së Jugut, Randy Webber (R-TX Distrikti i 14-të), Don Bacon nga Distrikti i 2-të i Nebraskës, Robert Aderholt nga Distrikti i 4-t i Alabamës, Glenn Grothman nga Distrikti i 6-të i Wisconsin, Raul Ruiz nga Distrikti i 25-të i Kalifornisë, Joe Wilson nga Distrikti i 2-të i Karolinës së Jugut, dhe të tjerë.