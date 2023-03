Serbia i thotë “jo” definitive njohjes së Kosovës dhe anëtarësimit në NATO!

Serbia nuk do të pajtohet që Kosova të anëtarësohet në NATO dhe as nuk do ta njohë Kosovën në asnjë mënyrë, tha presidenti Aleksandar Vuçiç për emisionin Ćirilica.









Në Çirilicë, Vuçiç foli për raundin e ardhshëm të dialogut Beograd-Prishtinë, takimin e tij me Përfaqësuesin Special të BE-së për Dialogun Miroslav Lajçak javën e ardhshme si dhe për takimin aktual të Lajçakut me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.

“Vështirë se mund të imagjinoj ndonjë përparim në atë takim. Jam pothuajse pozitiv që Kurti nuk do ta formojë Asociacionin e Komunave Serbe. Kurti po inkurajohet që të vazhdojë të shpërfillë angazhimet e mëparshme”, tha Vuçiç.

Lidhur me propozimin evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Vuçiç përsëriti qëndrimin e tij negativ për planin, por konfirmoi se Serbia duhet të mbetet në procesin e negociatave.

“Nuk kam ndërmend të nënshkruaj kapitullimin e Serbisë. Por ne duhet të jemi të vetëdijshëm për rrethanat. Nuk do të ketë dorëzim, asnjë kapitullim. Padyshim që e kam bërë të qartë se Serbia nuk do të pajtohet me anëtarësimin e Kosovës në NATO dhe as ne nuk do ta njohim Kosovën në asnjë mënyrë”, tha Vuçiç.

“Serbia është e gatshme të bëjë shumë kompromise. Shqiptarët për mendimin tim nuk janë”, shtoi ai.

Gazeta Shqiptare