“Socialistët u janë bashkuar demokratëve”- PL përjashton një marrëveshje Berisha-Alibeaj! Silva Caka në Panorama TV: I bie të bashkohesh me Ramën

Partia e Lirisë përjashton mundësinë e bashkëpunimit mes Sali Berishës dhe Enkelejd Alibeajt. Sekretarja për marrëdhëniet me publikun në PL, Silva Caka në një intervistë për Panorama TV tha se bashkimi i tyre është i pamundur, pasi do të thotë të bashkohesh me Ramën.









Caka u shpreh se demorkatët nuk mund të bashkohen me socialistët, përkundrazi, socialistët janë bashkuar me demorkatët.

“Është e pamundur bashkimi, sepse i bie të bashkohesh me Edi Ramën. Ata përfaqësojnë interesat e Edi Ramës dhe është njësoj sikur edhe PL edhe demokratët të bashkohen më Edi Ramën. Kështu që unë këtë e përjashtoj kategorikisht. Demokratët e kanë bërë zgjedhjen e tyre dhe e kanë kuptuar kush është opozita reale dhe e dinë kush është PD.

Nuk ka bashkim, sepse demokratët nuk bashkohen me Edi Ramën. Unë nuk mund të them që demokratët bashkohen me socialistët. Socialistet u janë bashkuar demokratëve praktikisht”, u shpreh Caka.

Sa i takon aksionit opozitar, Caka theksoi se për momentin fokusi është tek zgjedhjet, por u shpreh se protestat do të vazhdojnë.

“Unë mendoj se çdo gjë e ka kohën e vetë. Për momenti është fokusi edhe tek procedurat ligjore që kërkon KQZ. Sot u zhvillua një takim mes dy krerëve, ku fokusi ka qenë bashkimi i shtabeve elektorale.

Koordinimin i shtabeve në këto momente është shumë i rëndësishme. Më pas do të diskutohet edhe për protestat. Nuk ka arsye për të ndalur protestat, deri në mosbindje civile”

Silva Caka komentoi edhe draftin e qeverisë për shembjen e objekteve 50-vjeçare, duke thënë se “kjo është korruptive dhe nëse do të guxojnë ta miratojnë do atakohet në mënyrë ligjore”.