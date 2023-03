“Unë nuk mund të shoh se si ky do të mund të jetë shekulli i Kinës”/ Si holandezët iu kthyen teknologjisë kineze

“Unë nuk mund të shoh se si ky do të mund të jetë shekulli i Kinës”.









Në një shkrim të fundit, kryeministri holandez Mark Rutte nuk e fshehu se, në rendin e ri global të blloqeve të duelit, ai kishte zgjedhur anën e Uashingtonit – jo atë të Pekinit. Holanda, vendi i pasur evropian që ai ka udhëhequr për më shumë se një dekadë, ka pasqyruar nga afër SHBA-në dhe është bërë gjithnjë e më e ashpër kundër Kinës, veçanërisht në garën për supremaci teknologjike.

Në muajt e fundit, holandezët kanë rifilluar lidhjet e tyre me Kinën në një numër fushash që përfshijnë teknologji të ndjeshme. Ndryshimi më i madh erdhi të mërkurën, kur, në një njoftim bombë, qeveria tha se do të vendoste kontrolle të reja të eksportit në Kinë për teknologjinë e avancuar të mikroçipëve të shitur nga kampioni holandez i teknologjisë ASML. Vendimi holandez zbaton një marrëveshje politike të arritur në janar me SHBA-në dhe Japoninë për të mbytur furnizimin e çipave të fundit në Kinë.

Lëvizja e shtyu shefin e tregtisë së Bashkimit Evropian, Valdis Dombrovskis të përpiqet të mbyllë radhët të enjten, duke paraqitur një qasje më të unifikuar të BE-së për kontrollet e eksporteve, duke kërkuar “një rol më të fortë të BE-së për të siguruar koherencë në politikat tona për sigurinë, tregtinë dhe teknologjinë”.

Në nëntor, qeveria holandeze rekomandoi stafin që të mos përdorte aplikacionin për ndarjen e videove në pronësi kineze TikTok për punën e qeverisë, një shenjë e hershme e telasheve për firmën e mediave sociale që erdhi disa muaj përpara se zyrtarët e Bashkimit Evropian të vendosnin ndalime për TikTok në telefonat e punës në shkurt.

Dhe në dhjetor, qeveria sinjalizoi se mund të shkonte pas blerjes së një firme holandeze çipash të quajtur Nowi nga Nexperia, në pronësi të firmës kineze të teknologjisë Wingtech, si një rast provë për një ligj të ri holandez që kërkon të bllokojë pronësinë e padëshiruar të huaj ose vendas të aseteve strategjike.

Qëndrimi i ndryshuar ndaj Kinës është jo më pak se një ndryshim paradigme për vendin që dikur njihej si një nga – nëse jo – mbrojtësi më i zjarrtë evropian i tregtisë së lirë globale.

Ai gjithashtu e vendos Hagën në favor të mirë me Uashingtonin, ku Presidenti Joe Biden priti Rutte në janar. Holanda është gjithashtu një nga pesë vendet bashkë-pritëse të një Samiti për Demokraci të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në fund të këtij muaji, një platformë e nisur nga administrata Biden për të mbrojtur vlerat demokratike në nivel ndërkombëtar.

Zyrtarët holandezë janë të prirur të theksojnë se po bëjnë përpjekjet e tyre se si të trajtojnë Kinën. “Ky vendim ishte me të vërtetë një vendim i njëanshëm. Nuk ishte një marrëveshje e vogël”, u tha gazetarëve të enjten ministrja holandeze e tregtisë së jashtme Liesje Schreinemacher. Por, shtoi ajo, “kryeministri ynë ishte në Uashington jo shumë kohë më parë. Atje ata [Biden dhe Rutte] kanë theksuar gjithashtu lidhjet e forta si partnerë tregtarë”.

Pas strumbullarit të Holandës mbi teknologjinë kineze është frika se ajo rrezikon të humbasë avantazhin e saj teknologjik nëse nuk mbron më mirë pronësinë intelektuale dhe udhëheqjen e inovacionit.

“Është e rëndësishme që kjo udhëheqje, teknologjikisht, të mbetet në Perëndim”, tha kryeministri Rutte për televizionin holandez për kufizimin e eksporteve në Kinë pasi u takua me Biden.

Proteksionizmi IP

Njoftimi i së mërkurës për të ndaluar eksportet e teknologjisë së avancuar të çipave deri tani shënon kthesën më të mprehtë kundër Pekinit nga Haga.

ASML, me seli në Veldhoven në jug të Holandës, prodhon makina litografike për të printuar modele në silikon, një procedurë që është thelbësore për prodhimin masiv të çipave që nxisin industritë e lulëzuara të teknologjisë si telefonat inteligjentë dhe mallrat e konsumit, por edhe 5G, teknologjia e automobilave dhe të tjera. produkte kritike.

Është kompania e teknologjisë me vlerën më të lartë në Evropë dhe e vetmja kompani në botë që prodhon makineri që përdorin teknologjinë ekstreme të litografisë ultravjollcë (EUV). Për këto makineri, tashmë nuk ka marrë licencat e eksportit që nga viti 2019 për t’i shitur këta printera në Kinë.

Kufizimet e reja tani synojnë një klasë të avancuar printerësh nga ASML që përdorin teknologjinë e litografisë ultravjollcë të thellë (duV) (pak më të ulët), teknologjinë e përdorur nga firma holandeze dhe vetëm disa konkurrentë në SHBA dhe Japoni.

Teknologjia e zotëruar nga holandezët është thelbësore në strategjinë e SHBA-së për të mbytur kapacitetin kinez për të ndërtuar çipa të avancuar. Uashingtoni vendosi kufizime eksporti për pajisjet e printimit të çipave në Kinë për kompanitë e veta në tetor, por duhej të sigurohej që edhe burimet e tjera të furnizimit të ndërpriteshin.

“Ne kemi industrinë për të cilën Kina gjithashtu shpreh interes”, tha Maaike Okano-Heijmans, një studiuese e lartë në Institutin Clingendael. “Ne përplasemi me Kinën mjaft shpejt, shumë më shpejt se shtetet e tjera të BE-së”.

Një pjesë e asaj përplasjeje është bërë e shëmtuar. Të dhënat mbi teknologjinë pronësore të ASML dolën përmes “një ish-punonjësi (tani) në Kinë”, tha kompania në shkurt, duke shtuar se rrjedhja “mund të ketë shkelur” rregullat e kontrollit të eksportit. Ai i bëri jehonë një incidenti të ngjashëm që ASML raportoi në 2019 se kishte qenë viktimë e vjedhjes së pronës intelektuale nga punonjësit në vende përfshirë Kinën.

Këto incidente përputhen me paralajmërimet e shërbimeve të inteligjencës holandeze në vitet e fundit. “Kina në veçanti po përpiqet të përvetësojë njohuri teknologjike dhe të tjera shkencore. Kryesisht përmes sulmeve digjitale, por edhe përmes studentëve dhe shkencëtarëve që studiojnë ose bëjnë kërkime në institutet holandeze të dijes”, tha Shërbimi i Përgjithshëm i Inteligjencës dhe Sigurisë (AIVD) në raportin e tij më të fundit vjetor.

“Holanda ishte gjithmonë një vend i tregtisë së lirë par excellence, dhe ende i kushton shumë vlerë kësaj, por jo me çdo kusht dhe jo me koston e sigurisë kombëtare”, tha Roos Elemans, bashkëpunëtor i lartë në firmën ligjore Stibbe’s Amsterdam.

Ekzaminimi i investimeve të huaja

Roli i saj kritik në disa nga teknologjitë më të avancuara të botës, së bashku me frikën dhe traumat e saj nga lidershipi i sfiduar, do të thotë që Holanda ka pranuar strategjinë e SHBA-së për të ndaluar rritjen e teknologjisë kineze.

“Një vit e gjysmë më parë, dikush nga ministria e ekonomisë tha: ne jemi në mes të një ndryshimi paradigme”, thotë Okano-Heijmans për të menduarit e qeverisë për Kinën.

Vendi tani po nxjerr gjithashtu plane për të përmirësuar kontrollin e investimeve, bashkimeve dhe blerjeve. Një ligj i ri që pritet të hyjë në fuqi deri në verë do t’u japë zyrtarëve holandezë kompetenca të reja për të shqyrtuar kur ka një ndryshim të pronësisë në kompanitë e përfshira në “teknologji të ndjeshme” si gjysmëpërçuesit, llogaritjet kuantike ose fotonika.

Tashmë qeveria ka në pikëpyetje një blerje të lidhur me Kinën. Në nëntor, prodhuesi i mikroçipave Nexperia, i cili është në pronësi të firmës kineze të teknologjisë Wingtech, njoftoi se do të blejë startupin e vogël me bazë në Delft Nowi. Por në fund të dhjetorit, Ministrja e Ekonomisë Micky Adriaansens paralajmëroi se ajo mund të kërkojë ende blerjen për një kontroll të sigurisë kombëtare.

Ndërsa teknologjia e saj e mikroçipave është në qendër të vëmendjes sot, Holanda mund të presë që raundet e ardhshme të grindjeve gjeopolitike mbi teknologjinë të ndikojnë gjithashtu në të, thonë ekspertët.

“Në listën e SHBA-së të kontrolleve të eksportit, ka edhe fotonika, kuantike dhe superkompjutera”, tha Okano-Heijmans. “Hollanda është një lojtar i madh edhe në këto fusha, me vetëm një numër të kufizuar vendesh në nivel global”.

