VIDEO/ Berisha i mbyll ‘derën’ e bashkëpunimit Bashës dhe Alibeajt: Me pengje nuk negociohet kurrë

Ish kryeministri Sali Berisha i ka mbyllur derën e bashkëpunimit Lulzim Bashës dhe Enkelejd Alibeajt në prag të zgjedhjeve të 14 Majit.









Gjatë konferencës me gazetarët, Berisha u shpreh se me pengje nuk negociohet kurrë, duke theksuar se ata zbatojnë porositë e Edi Ramës.

“Me pengje nuk negociohet kurrë. Për të negociuar, logjika thotë që duhet të negociohet me pengmarrësin por kjo nuk do të ndodhë kurrë. Ata që mendojnë se mund të bëjnë Pazar me ne zbatojnë porositë e Edi Ramës. Alibasha dhe Brava janë dy pengje me të cilët nuk do të ketë asnjë lloj negociate.

Ata u përdorën si pengje të shpifura nga Edi Rama për të konfiskuar me gjykatës që armiq të ligjit dhe të të drejtës, që japin vendime në kundërshtim flagrant me kushtetutën e vendit, ligjet e vendit dhe çdo precedent në historinë e drejtësisë”, tha Berisha.