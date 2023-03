Zelenskyy nuk ka zgjidhje tjetër veçse t’u kërkojë luftëtarëve të tij që ta mbajnë Bakhmut – tani për tani

Perandori francez Napoleon Bonaparte ishte shumë i padëshiruar kur tërhiqej. “Sado me mjeshtëri të jetë një tërheqje, ai gjithmonë pakëson moralin e një ushtrie”, vuri në dukje ai. “Në një betejë armiku humb praktikisht aq sa edhe ju; ndërsa në një tërheqje ju humbni dhe ai jo”.









Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy duket se ka të njëjtin mendim – gjatë luftës, ai hezitoi të tërhiqej nga qyteti i minierave të kripës Soledar në fillim të këtij viti pas një lufte gati gjashtë mujore, dhe ai tani ka refuzuar thirrjet për t’u tërhequr nga një luftë edhe më e gjatë dhe e egër në Bakhmut.

Ka pasur disa shqetësime nga prapaskenat në radhët e Ukrainës për vazhdimin e kësaj beteje gati 9-mujore në Bakhmut. Dhe në fillim të kësaj jave, Sekretari i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara, Lloyd Austin u tha gazetarëve se “nëse ukrainasit vendosin të ripozicionohen, unë nuk do ta shikoja këtë si një pengesë operacionale ose strategjike”.

Rusia, ndërkohë, ka qenë e vendosur të regjistrojë një fitore në Bakhmut – që ndodhet vetëm 6 milje në jugperëndim të Soledar, e cila u pushtua dy muaj më parë pasi mercenari rus Grupi Wagner sakrifikoi mijëra luftëtarë të tij të patrajnuar atje.

Pra, për Ukrainën, a ia vlen vërtet Bakhmut? Apo Zelenskyy është i ngjashëm me Napoleonin në refuzimin e tij për t’u shkëputur nga ajo që duket të jetë një mulli mishi i një beteje?

Bakhmut është beteja më e gjatë dhe më e përgjakshme e luftës deri më tani, dhe ka parë shefin e Wagner-it, Yevgeny Prigozhin, të hedhë edhe një herë njerëzit e tij – kryesisht të rekrutuar nga burgjet ruse – në vorbull me një braktisje të pamatur që ka tronditur vëzhguesit dhe luftëtarët me përvojë në të dyja anët. Andrey Medvedev, një dezertor rus i cili kohët e fundit iku në Norvegji, u tha gazetarëve muajin e kaluar se ish-të dënuarit po përdoreshin si ushqim për top në Bakhmut. “Në togën time, vetëm tre burra nga 30 mbijetuan. Më pas na dhanë më shumë të burgosur dhe shumë prej tyre gjithashtu vdiqën”, tha ai.

Por ukrainasit pranojnë se kanë pësuar gjithashtu viktima të konsiderueshme në Bakhmut, të cilin Rusia po i afrohet gjithnjë e më shumë rrethimit. Ata pretendojnë se Rusia ka humbur shtatë ushtarë për çdo jetë ukrainase të humbur – megjithëse zyrtarët ushtarakë të NATO-s e vendosin raportin më afër 5 me 1.

Midis të vrarëve javën e kaluar ishte komandanti më i ri i batalionit të Ukrainës, 27-vjeçari Dmytro Kotsiubailo – një veteran që u nderua me medaljen Hero i Ukrainës për trimërinë e tij pasi u bashkua për të luftuar në Donbas në 2014. Një nga njerëzit e tij, vullnetar amerikan James Vasquez shkroi në Twitter: “Kjo është një humbje shkatërruese për të gjithë njerëzit tanë. Një udhëheqës i ri pjellor dhe komandant i respektuar i patrembur batalioni. Nesër do të hyjmë me zemër të rënduar”.

Mes humbjeve të tilla, disa analistë kanë vënë në pikëpyetje kuptimin taktik të luftimeve për qytetin tashmë të shkatërruar që dikur kishte një popullsi prej 70,000 banorësh, duke argumentuar se ky është bërë më shumë një konfrontim simbolik – një Ukrainë mund të shkëputet nga pa rrezik për qytetet fqinje dhe më të rëndësishme. Dhe disa zyrtarë perëndimorë kanë pohuar privatisht se Zelenskyy mund të ishte këshilluar më mirë të tërhiqej nga Bakhmut shumë më shpejt, në të njëjtën mënyrë që Rusia bëri një tërheqje taktike në nëntor – megjithëse, në rastin e tyre, me vonesë.

Por këtë javë, Zelenskyy mbrojti vendimin e tij për të mbajtur forcat e vendit duke luftuar në qytetin e rrethuar. Në një fjalim televiziv dhe një intervistë me CNN, lideri tha “kjo është taktike” dhe theksoi se gjeneralët më të lartë të Ukrainës ishin të bashkuar pas vendimit të tij. Zyra e Zelenskyy kishte lëshuar gjithashtu një deklaratë duke bërë të qartë se ai kishte mbështetjen e popullit Valerii Zaluzhny, komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura dhe Oleksandr Syrskyi, komandantit të forcave tokësore të Ukrainës, të cilët thanë rëndësinë e mbajtjes së qytetit ishte “vetëm në rritje”.

Sipas Zelenskyy, nëse Rusia arrin të pushtojë përfundimisht Bakhmutin, ata mund të shkojnë më tej. “Ata mund të shkonin në Kramatorsk, ata mund të shkonin në Sloviansk, do të ishte rruga e hapur për rusët pas Bakhmutit për në qytete të tjera në Ukrainë, në drejtimin e Donjeckut”, tha ai. “Kjo është arsyeja pse djemtë tanë po qëndrojnë atje”.

Ai përfshiu gjithashtu një arsye shtesë për t’u kërkuar trupave të tij që ta largonin me këmbëngulje gjithashtu: “Rusisë i duhet të paktën një fitore – një fitore e vogël – edhe duke shkatërruar gjithçka në Bakhmut, thjesht duke vrarë çdo civil atje”, tha ai. Duke shtuar se nëse Rusia është në gjendje të “vendosë flamurin e saj të vogël” në majë të qytetit, kjo do të ndihmonte “të mobilizonte shoqërinë e tyre për të krijuar këtë ide se ata janë një ushtri kaq e fuqishme”.

Ky vendim për të mbajtur për aq kohë sa të jetë e mundur në Bakhmut tani po fiton mbështetje edhe nga disa gjeneralë të lartë amerikanë, të cilët thonë se e drejta e Zelenskyy për të mos urdhëruar një tërheqje. Por mendimi i tyre ndryshon nga arsyetimi publik i Zelenskyy.

“Unë mendoj se, në këtë moment, përdorimi i Bakhmutit për të lejuar rusët të shtyjnë veten mbi të është rruga e duhur e veprimit, duke pasur parasysh viktimat e jashtëzakonshme që po marrin rusët”, tha për POLITICO gjenerali në pension dhe ish-drejtori i CIA-s, David Petraeus.

Petraeus shtoi se “trupat ruse në Bakhmut nuk janë vetëm rekrutët e Wagnerit dhe ish kriminelët. Disa nga trupat më të mira të Rusisë janë gjithashtu atje. Pra, rusët po kryejnë një sasi të madhe të burimeve të tyre në një ofensivë shumë të kushtueshme, rezultati i së cilës është ende i pasigurt”.

“Natyrisht, e gjithë kjo varet pak nga një supozim se rusët nuk kanë fuqi punëtore të pashtershme dhe mendoj se ky është rasti tani”, tha ai. “Për shembull, ata fjalë për fjalë kanë vetëm një divizion që nuk është kryer tashmë në betejë. Kjo është një rezervë shumë e vogël për të pasur në dispozicion për të shfrytëzuar çdo sukses në fushëbetejë”.

Petraeus nuk sheh asnjë shans që Rusia të jetë në gjendje ta kthejë popullsinë e saj shumë më të madhe kombëtare në avantazhin e saj ushtarak në çdo kohë. “Cikli i ardhshëm i planifikuar i rekrutimit në Rusi nuk fillon deri më 1 prill. Duket se ata po bëjnë një tjetër atë që quhet ‘rekrutim fantazmë’, një lloj drafti i parregullt lokal edhe një herë. Por kjo nuk ka qenë veçanërisht e suksesshme në të kaluarën”, tha ai. Pra, ndryshimi i madh në raportet e vrasjeve – nëse është 7-me-1 ose 5-me-1 – do të thotë se ka pasoja serioze në fushën e betejës për Rusinë.

Ky argument i mullirit të mishit është ndoshta dikush që Zelenskyy nuk mund ta bëjë të qartë, sepse, në një farë kuptimi, jetët e Ukrainës po “sakrifikohen”. Vetëm këtë javë, udhëheqësi ukrainas kishte thënë, “natyrisht, ne duhet të mendojmë për jetën e ushtrisë sonë”. Por kjo është një arsye kyçe, sipas Petraeus, për vazhdimin e luftës në Bakhmut – humbjet e Ukrainës justifikohen nga numri shumë më i madh i marrë nga ushtria ruse.

Kjo shifër është veçanërisht e lartë falë luftimeve të brendshme dhe mungesës së koordinimit të Rusisë, sipas Mark Hertling, një tjetër gjeneral amerikan në pension dhe ish-komandant i Ushtrisë Amerikane në Evropë dhe Ushtrisë së Shtatë të SHBA. Sipas Hertling, beteja e Bakhmutit po tregon mungesën e unitetit të komandës në forcat ruse, me komandantë të ndryshëm që duken në qëllime të kryqëzuara gjatë gjithë kohës. “Ushtarët e hedhur në një luftë ku nuk ka ‘unitet të qëllimit’ vuajnë më shumë,” shkroi ai në Twitter.

“Është në dobi të Ukrainës që të shfrytëzojë avantazhin që u jep mbrojtja [në Bakhmut] për të shkaktuar sa më shumë viktima që të jetë e mundur në Rusi, përpara se Rusia të mund të sjellë më shumë forca në një ofensivë të madhe këtë pranverë”, tha John Barranco, një amerikan, kolonel detar. “Bakhmut nuk do të ndryshojë në mënyrë strategjike rrjedhën e luftës në mënyrë të konsiderueshme për asnjërën palë, por çdo pjesë e tokës që Ukraina tërhiqet, i jep Rusisë – një forcë më të madhe – mundësinë për të gërmuar dhe për të pasur avantazhin mbrojtës” kur ukrainasit nisin ofensivën e tyre verore, ai shtoi.

Pra, për momentin, Zelenskyy nuk ka zgjidhje tjetër veçse t’u kërkojë luftëtarëve të tij të ashpër të qëndrojnë në Bakhmut. Kostoja është shumë më e lartë për Rusinë.

