Zgjedhjet e 14 Majit/ Mesazhi i Metës: Fitore e padiskutueshme dhe spektakolare! Lezha do të jetë e Besëlidhjes dhe jo e sektit të pabesë

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta paralajmëron se me zgjedhjet lokale të 14 Majit, Lezha do të marrë “fitore të padiskutueshme dhe spektakolare”.









Në një postim në rrjetet sociale, Meta thotë se më 14 Maj do të ketë në këtë qytet “ndryshim me çdo çmim”.

“Lezha do të jetë e Besëlidhjes dhe jo e sektit të pabesë. Me Doktor Pashk Gjonin Lezha e 2 Marsit do të çlirojë të gjitha energjitë e saj më pozitive për zhvillim dhe begati!”, shkruan Meta.

Postimi i Ilir Metës:

Të lumtë goja Viktor Tusha! Lezha do të jetë e Besëlidhjes dhe jo e sektit të pabesë.

Me Doktor Pashk Gjonin Lezha e 2 Marsit do të çlirojë të gjitha energjitë e saj më pozitive për zhvillim dhe begati!

Fitore e padiskutueshme dhe spektakolare!

#PartiaeLirise #Lezhe #PashkGjoni #14Maj #Fitore #NdryshimMeCdoCmim