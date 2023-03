Deputeti Salianji kërkoi përjashtimin e gjyqtares Edlira Petri nga çështja ‘Babale’, Apeli e pranon

Gjykata e Apelit ka pranuar kërkesën e deputeti Ervin Salianji për të përjashtuar gjyqtaren Edlira Petri nga çështja ‘Babale’, ku ky i fundit po gjykohet për veprën penale ‘Kallëzim i rremë’.









Kujtojmë se Salianji disa ditë më parë në një deklaratë për mediat, tha se ana e gjyqtares është treguar anshmëri politik, ku theksoi se kjo e fundit nuk duhet ta kishte marrë fare në shqyrtim çështjen.

Njoftimi i plotë:

Në vijim të informacioneve, mbi çështjen penale me të pandehur Jetmir Olldashi dhe Ervin Salianji, akuzuar për kryerjen e veprës penale “Kallëzim i rremë” i kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 305 dhe 25 të Kodit Penal, viktim/kallëzues i veprës penale, shtetasi Geron (Agron) Xhafaj, ju informojmë si më poshtë: Në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, sot më datë 11.03.2023, ora 11:00, u shqyrtua në Dhomë Këshillimi, kërkesa me objekt: Përjashtimin e gjyqtares Edlira Petri, bërë nga i pandehuri Ervin Salianji

Gjithashtu, po sot më datë 11.03.2023, ora 11:30, u shqyrtua në Dhomë Këshillim kërkesa me objekt: Përjashtimin e gjyqtares Edlira Petri, bërë nga përfaqësuesi i të pandehurit Jetmit Ollashi, av. Indrit SefaGjyqtares që shqyrtojë kërkesat për përjashtim, ju vu në dispozicion mendimi i Gjyqtares Edlira Petri, për të cilën u paraqitën kërkesat për përjashtim.

Në përfundim të shqyrtimit, në Dhomë Këshillimi Gjyqtare Elona Mihali, vendosi:

-Pranimin e kërkesës së kërkuesit z. Ervin Salianji,

Përjashtimin e gjyqtares Edlira Petri nga shqyrtimi i çështjes penale me nr. 3473 regj datë 19.02.2020.

-Deklarimin të papranueshmë të kërkesës së kërkuesit z.Jetmir Olldashi me objekt përjashtim trupi gjykues, si kërkesë e mbetur pa objekt pas disponimit me vendimin nr .180 date 11.03.2023 të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm me te cilën është disponuar për përjashtimin e gjyqatres Edlira Petri nga cështja penale me nr 3473 date 19.02.2020

Tiranë, 11.03.2023

GJYKATA E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM