E zbulon deputetja e PD-së: Ka negociata sekrete mes Alibeajt dhe Berishës

Ajo foli për situatën aktuale në të cilën ndodhet opozita, grupi i Alibeajt dhe ai i Berishës, duke shprehur keqardhje dhe duke thënë se ka ardhur koha që të ketë një bashkim mes tyre.

Ajo u shpreh se PD do marrë pjesë në zgjedhje, ndërsa tha se sa i përket vendimit të KQZ, çështja e firmave është dytësore.

“Në perceptimin tim, Celibashi që i jepte të drejtën Berishës, mu duk i nxituar. Mendoj se PD do hyjë dhe gjërat teknike të formave janë dytësore. PD do të jetë në zgjedhje. S’ka asnjë lloj pengese, janë vetëm kleçka që KQZ duhet t’i tejkalojë dhe të gjejë zgjidhje. Basha është tërhequr dhe nuk ka pse diskutohet më. Nëse do të sillet prapë Basha, atëherë do të thotë që ne po kërkojmë alibi”, u shpreh ajo.

Po ashtu ajo tha se ka ardhur koha për negociata konkrete mes Alibeajt dhe Berishës, ndërsa tha ndoshta ka bisedime që bëhen larg syrit të medias, dhe që ende nuk dihen.

“Duhet të flasim për negociata konkrete. Po t’i trokasësh në derë Berishës ndoshta do ta hapë atë derë… Ose mundet, ndjejë rryma nëntokësore që ka bisedime që po ndodhin larg vëmendjes së medias, nuk e di nëse bëhen për arsye personale, sa të sinqerta janë këto rryma, por po ndodhin para syve tanë”.

Pjesë nga intervista:

E shihi të mundshëm rikthimin e Bashës?

Rikthimi i Bashës nuk e shoh të pamundur, por nëse PD do vërtetë të demokratizohet, atëherë nëse do të hyjë në garë të hyjë i barabartë si gjithë të tjetër. Nuk ka për të ndodhur më 13 qershori.

Mbledhjet tona kanë qenë shumë të gjata, ku janë parashtruar binarët se ku do të shkojmë dhe bëmë ofertën për grupin e Rithemelimit.

Shpresoj se disa njerëz me mendje më të fortë, do të mund të arrijnë një konkluzion.

Mund të kemi një sinjal pozitiv?

Më vjen keq për disa figura që i çmoj shumë, dhe mendoj se në ndërgjegjen e tyre jam e bindur se kanë një presion të jashtëzakonshëm. Do u bëja thirrje që të shkëputen nga ky intimidim që po u bëhet. Janë pjesë e kësaj sigle dhe nuk duhet ta lënë të dështojë.

Sa humbet nëse në zgjedhje do të shkohet të ndarë?

Humbim shumë. E para humbim edhe besimin e demokratëve, që kokat, edhe këtej edhe andej, nuk gjetën mundësinë të komunikojnë mes tyre. Është më e lehtë të komunikojnë me një parti tjetër, dhe e kanë të vështirë me pjesën e tyre që deri dje kanë ndarë 30 vite histori. Më duhet edhe paaftësi, naivitet, të gjitha bashkë. Nuk e kuptoj dot.

Si ka e keni parë punën e Alibeajt deri tani?

Nëse njëra palë të grushton, ti nuk mund të bësh të njëjtën gjë. Ka qenë kryekëput një politikë shumë e vrazhdë ndaj nesh. Kur i thua tjetrit është peng, duhet ta thuash në tavolinë pse është peng. Për Alibeajn kjo ka qenë ndoshta arsyeja pse ka qenë i tërhequr. Është natyrë më i qetë. Kaloi vula në anën e këtij grupi, atëherë çfarë bëhet nga ana tjetër? Fakti i këtij gjyqi tregoi se kjo nuk ka qenë rruga e drejtë dhe duhet të reflektojmë. Alibeaj ka pritur. Tani duhet të fillojë një fazë tjetër.

Duhet të flasim për negociata konkrete. Po t’i trokasësh në derë Berishës ndoshta do ta hapë atë derë… Ose mundet, ndjejë rryma nëntokësore që ka bisedime që po ndodhin larg vëmendjes së medias, nuk e di nëse bëhen për arsye personale, sa të sinqerta janë këto rryma, por po ndodhin para syve tanë.

Si e patë vendimin e Apelit?

Unë kam qenë skeptike me vendimin e parë. Kur njëri thotë nuk und të jem pjesë se jam në konflikt interesi, duhet respektuar.

Çfarë marrëdhënie keni me kolegët e grupit të Berishës?

Unë komunikoj, dhe shumë prej tyre më kanë shprehur keqardhje që jemi në këtë ditë. Shoh që në raport me mua së paku ka një lloj nevojë për të folur, kanë të njëjtin shqetësim, por ne jemi në kampe të ndryshe. Ndoshta ndonjëri duhet ta çajë këtë barrierë.

Sa optimiste jeni që gjërat do të rregullohen?

Do ishte mirë që tani të japim sinjalet e bashkimit, që të riformohet pas 15 majit. Ndoshta këto zgjedhje do të jenë skaner i mirë për secilin prej nesh. Si do sillet secili prej nesh në këto zgjedhje, do jetë në skaner, sesa seriozisht e ka.

Rama e ka cilësuar opozitën të dobët, kundërshtare të dobët…

Rama bën mirë të japë dorëheqjen dhe të shkojë para drejtësisë, vetëm atëherë ka moral të flasë.

Në çfarë kushtesh është opozita deri tani?

Një dorë kripë në këtë plagë të opozitës e ka hedhur edhe Edi Rama. Në këtë mes them se ndaj opozita duhet ta ketë parasysh këtë fakt, që para saj ka një njeri të korruptuar, dhe duhet të bashkohet për ta kaluar para sitës së drejtësisë. Nuk është kundërshtarë i fortë por mbrohet me pushtetin e tij.