‘Është frymëzim për çdo shqiptar’/  Berisha përkujton 60-vjetorin e lindjes së Azem Hajdarit: Do të mbetet një udhëheqës i pavdekshëm, duke i thënë ndal diktaturës

Ish kryeministri Sali Berisha ka përkujtuar 60-vjetorin e lindjes së Hazem Ajdarit.









Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se Azem Hajdari ishte një prej tribunëve të lirisë në vendin tonë, pasi me guximin e tij kontribuoi në përmbysjen e sistemit komunist.

Sakaq theksoi se Azem Hajdari u shndërrua në një lider të pavdekshëm pasi fitoi besimin e plotë të shqiptarëve bashkë me protestën e studentëve, duke i thënë ndal diktaturës.

“Sot jemi mbledhur për të festuar, 60 vjetorin e lindjes së Azem Hajdarit, njëri prej tribunëve të lirisë të kombit tonë. Njeriu i cili me guximin e tij kontribuoi në përmbysjen e sistemit komunist në vend. Ditën që ne e përcollëm në banesën e fundit, nuk vajtuam por brohoritëm Azem ti je gjallë. Po sot themi se ai është më i gjallë se kurrë. Takimin tim të parë e kam patur në datën 9 dhjetor, 1990 me Besnik Mustafën shkuam të takoheshim me studentët ku protestonin. Mbi ta ngrihej si lider një djalë, student bashkëmoshatar dhe brohoriste, poshtë diktatura. E duam Shqipërinë si gjithë Europa, ai ishte një mbi njeri, një legjendë. Po bënte në rrugët e Tiranës, atë që nuk e bëri dot askush. Herojt e përmbysën murin e Berlinit në Tiranë, por shoqëria shqiptare vazhdonte letargjinë e saj, nuk i mbështeti dhe ata regjimi i nisi me profesion ushtarak jashtë vendit. Pas saj në vendin tonë por jo vetëm predominoi mendimin se vendi do mbetej kubi i Adriatikut, kështjella e socializmit. Azem Hajdari i tha ndal diktaturës, u lideralizua me një betim para bashkëpunëtorëve, fitoi një besim të plotë dhe nga ai moment mbeti një udhëheqës i pavdekshëm i lirisë së shqiptarëve”, tha Berisha.