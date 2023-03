Falimenton banka amerikane, BBC: Ky është dështimi më i madh i një institucioni financiar në SHBA që nga…

Nja bankë e madhe amerikane, Silicon Valley Bank, është ka shpallur falimentin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.









Lajmin e kanë bërë të ditur mediat e huaja, sipas të cilave, kolapsi i Silicon Valley Bank numëroi dështimin e dytë më të madh të një institucioni financiar në historinë e SHBA.

SVB ishte një nga 20 bankat më të mëdha komerciale të Amerikës dhe tani është nën kontrollin e Korporatës Federale të Sigurimit të Depozitave të SHBA-së, pasi u bë e paaftë për të paguar klientët që tërhoqën depozitat e tyre.

Ndonëse ekspertët shuan frikën për një përhapje më të gjerë, kolapsi i bankës mund të ketë pasoja të rëndësishme në sektorët e startup-eve dhe teknologjisë.

SVB ishte një bankë e madhe

E themeluar në vitin 1983, Banka Silicon Valley ofroi financime për pothuajse gjysmën e kompanive të teknologjisë dhe kujdesit shëndetësor të mbështetur nga sipërmarrjet amerikane.

SVB ishte ndër 20 bankat më të mira tregtare amerikane, me 209 miliardë dollarë në total asete në fund të vitit të kaluar, sipas FDIC.

Rënia e saj është mbyllja më e madhe e një banke amerikane që nga Ëashington Mutual në 2008.

Zyrtarët thanë se vepruan për të “mbrojtur depozituesit e siguruar”.

Banka e Silicon Valley u përball me “likuiditet të pamjaftueshëm dhe falimentim”, thanë rregullatorët bankar në Kaliforni, ku firma ka selinë e saj.

Korporata Federale e Sigurimit të Depozitave (FDIC), e cila zakonisht mbron depozitat deri në 250,000 dollarë, tha se kishte marrë përgjegjësinë për rreth 175 miliardë dollarë (145 miliardë £) në depozitat e mbajtura në bankën, e cila ishte e 16-ta më e madhe në SHBA.

Zyrat e bankës do të rihapen dhe klientët me depozita të siguruara do të kenë akses në fonde “jo më vonë se të hënën në mëngjes”, tha ai, duke shtuar se paratë e mbledhura nga shitja e aktiveve të bankës do të shkonin për depozituesit e pasiguruar.