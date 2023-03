Foto nga paparazzi/ Salianji, një veshje për disa aktivitete

Salianji gjendet shumë shpesh në faqet tona dhe kryesisht për shkak të stilit të tij unik të veshjes. Ervin Salianji ka treguar se tashmë ka një gardërobë me disa nga kombinimet më “in” të momentit.









E tillë ka qenë edhe prania e tij e fundit në Parlament, ku ndryshe nga kolegët, ai është shfaqur me ngjyra të çelëta. Pantallonat bezhë, deputeti i qarkut të Korçës i kishte kombinuar me një pallto të së njëjtës ngjyrë. Por duket se ky kombinimin ka qenë i vlefshëm edhe për një tjetër aktivitet. Deputeti i qarkut të Korçës është shfaqur në protestën e organizuar nga Partia Demokratike me të njëjtën veshje.

Vetëm se këtë herë ka zgjedhur që veshjet e çelëta t’i kombinojë me një golf në ngjyrë blu. Salianji është fotografuar nga paparaci ynë teksa ka qenë së bashku me një tjetër protestues, duke ndarë çadrën. Edhe në një aktivitet të tillë, stili i tij duhet thënë që spikaste.