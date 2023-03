FOTO/ Një tjetër konkurrent pritet t’i bashkohet BBVIP, ja emri që po aludohet në rrjet

Programi BBVIP ka marrë tashmë vëmendjen nga të gjithë, lidhur me banorët apo dhe konkurrentët që pritet të hyjnë në shtëpi.









Të shumë kanë qenë ata që aludojnë në lidhje me hyrjet e reja, vetëm disa ditë pasi moderatorja Arbana Osmani njoftoi se BBVIP do të shtyhet dhe se do të ketë zhvillime përsa i përket konkurrentëve të rinj.

Megjithatë aludimet në rrjet nuk mungojnë, pasi emri i fundit që përflitet se mund të jetë banori i ri, është pikërisht ai i aktorit të humorit, Rezart Veleshnja.

Ka qenë vetë aktori ai që ka nxitur dyshimet se mund të jetë pjesë e formatit përmes një postimi në rrjetet sociale, ku shihet me regjisorin Eduart Grishaj.

“Si mendoni a të futem në Big Brother?”, ka shkruar ai në foton e publikuar në ‘Instastory’ por pritet të shihet sot gjatë spektaklit.