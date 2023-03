Grupi i Alibeajt i kërkon të kandidojë me siglën e PD për bashkinë e Tiranës, Rudi Erebara: Kam një gëzim të madh që…

Shkrimtari Rudi Erebara ka reaguar pas kërkesës që i është bërë nga grupi i Alibeajt për të kandiduar për kryetar bashkie i Tiranës.









Ai ende nuk ka dhënë një përgjigje për këtë ftesë, ndërsa në një reagim në Facebook, shkruan: E veshtire ndryshimi si ne 1991. Me kane kerkuar partia demokratike e vertete per kryetar bashkie. Me poshte mund te jepni mendime. Edhe une e kam nje mendim se kam gezim te madh qe kemi nxjerre njerez nga burgu. Kam gezim te madh qe u kthyem shtepite shqiptareve.

Kam gezim te madh, qe mberriti kjo dite kur mund te na permendin emrin. Edhe vazhdoni me poshte. E vazhdoj kete dhimbje te madhe se pashe nje mik e vella me lot. Nje mik e vella amerike, qe qante. Une e di qe nuk kemi shume ndonje gje, por te pakten me poshte thoni pse jo, pse nuk duhet te jem une krytear i bashkise tirane kur ju kane vjedhur me milirada. Edhe pse jo, te jete nje tjeter qe nuk jane ata.