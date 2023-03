Ja kush janë disa nga këshillat më të mira për një mëngjes të shëndetshëm, sipas dietologëve

Nëse ka një zakon që dietologët dhe nutricionistët duan që ju të merrni, është të hani një mëngjes të ekuilibruar . Fillimi i mëngjesit me një vakt të shëndetshëm mund t’ju krijojë zgjedhje më të mira gjatë pjesës tjetër të ditës, dhe gjithashtu mund t’ju ndihmojë të përmbushni rekomandimet ditore për grupe të caktuara ushqimore dhe lëndë ushqyese. Për të mos përmendur, studimet kanë treguar se njerëzit që hanë mëngjes kanë tendencë të kenë një BMI më të ulët se ata që e anashkalojnë atë dhe gjithashtu priren të djegin më shumë kalori gjatë ditës. Kjo është arsyeja pse marrja e disa këshillave për mëngjes të shëndetshëm është e rëndësishme për ta nisur siç duhet ditën tuaj.









Lexoni më tej disa këshilla për mëngjes të shëndetshëm:

Përfshini një burim antioksidant.

A e dini se antioksidantët mund ta mbrojnë trupin tuaj nga disa ndryshime biokimike që ndodhin si rezultat i stresit ? Kjo është arsyeja pse dietologu dhe nutricionisti i regjistruar Bansari Acharya këshillon të përfshini të paktën një ushqim me antioksidantë në mëngjesin tuaj veçanërisht kur keni një ditë të gjatë dhe intensive pune përpara

Zgjidhni drithërat

Në të gjithë bordin, ekspertët pajtohen që të filloni ditën me këmbën e djathtë, duke folur nga pikëpamja ushqimore do të thotë të zgjidhni drithërat e plota në vend të drithërave të rafinuara (si kiflet dhe drithërat me miell gruri të pasuruar).

Mbani mend – vetëm për shkak se një produkt thotë “drithë e plotë” në paketim nuk do të thotë se është. Kërkoni vulën zyrtare të grurit të plotë në paketim ose skanoni etiketën ushqyese për përbërës si miell gruri integral, oriz kaf, tërshërë, liri, thekër dhe miell elbi. Përbërësit si “miell gruri i pasuruar”, “miell gruri i pazbardhur” ose “miell gruri i fortifikuar” nuk konsiderohen si një kokërr të plotë dhe janë të zhveshur nga disa lëndë ushqyese të rëndësishme në procesin e rafinimit.

Konsumoni sa më pak gjëra të ëmbla

Ju mund të dëshironi të mendoni dy herë përpara se të merrni atë pastë në gjatë rrugës për në punë, të filloni ditën tuaj me një dozë të madhe sheqeri nuk do t’ju përgatitë saktësisht për sukses.

“ Sheqernat e shtuara janë kalori boshe, nuk ofrojnë vitamina apo minerale dhe pa fibra për të krijuar ndjenjën e ngopjes”, thotë Kohlen.

“Ndërsa trupi ynë mund të përdorë sheqerin për energji, sheqernat e tepërta nuk kanë asnjë përfitim dhe mund të kontribuojnë në shtimin e peshës. Në fakt, studimet kanë zbuluar se njerëzit që hanë mëngjes me sheqer kanë rreth 10% më të lartë konsum ditor të sheqerit në krahasim me njerëzit që zgjodhën jo mëngjeset me sheqer.”

Pas rritjes së sheqerit në gjak dhe rënies së pashmangshme, mund të përjetoni ankth, lodhje, nervozizëm, dhimbje koke dhe madje vështirësi në përqendrim .

Mos harroni për proteinat

Duke folur për uljen e sheqerit në gjak, Gillespie thotë se një mënyrë për t’i shmangur ato është të përfshini një burim proteinash në mëngjesin tuaj. Për shembull, një vezë me bukën tuaj me avokado, gjizë me tasin tuaj të frutave ose gjalpë bajame për kiflet tuaja angleze. Ju madje mund të shtoni pluhur proteinash në tërshërë, smoothie, vafle të bëra në shtëpi dhe petullave për të rritur fuqinë e tyre të qëndrimit.

Shijoni një filxhan kafe

Lajm i mirë, adhuruesit e kafesë: Kohlen thotë se filxhani i kafesë në mëngjes mund të jetë në fakt një zakon i shëndetshëm.

“Ka qenë e diskutueshme në të kaluarën, por provat e fundit kanë treguar se kafeja mund të jetë e dobishme në reduktimin e rrezikut ose ashpërsisë së sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit dhe disa lloje të sëmundjeve të mëlçisë,” shpjegon ajo. “Kafja është një burim i pasur i antioksidantëve dhe polifenoleve të cilat mund të përmbajnë veti anti-inflamatore. Kafja e përgatitur në shtëpi është më e mira dhe sa më pak sheqer aq më mirë.”

Lini vend për frutat dhe perimet

Sa më i gjallë mëngjesi, aq më mirë.

“Të freskëta apo të ngrira, frutat dhe perimet mund t’i shtojnë kaq shumë mëngjesit tuaj, si për sa i përket shijes/teksturës ashtu edhe përmbajtjes së lëndëve ushqyese”, shpjegon Gillespie. “Ato do të rrisin përmbajtjen e mikronutrientëve dhe fibrave të mëngjesit tuaj pa shtuar një sasi të konsiderueshme kalorish.”

Nuk jeni i sigurt se ku të filloni? Provoni të hidhni disa domate ose spinaq në një omëletë , duke shtuar banane të prerë në feta tost me grurë integral me gjalpë arra, ose duke e mbushur tasin tuaj të pudingut chia me manaferrat.