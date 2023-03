Përfaqësuesi ligjor i PD, Indrit Sefa i është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me një njoftim dhe kërkesë për të vijuar me regjistrimin e PD në zgjedhjet lokale të 14 majit edhe pa dokumentacionin me firmën e Lulzim Bashës.









Në këtë njoftim, shkruhet se ish kryetari Basha është dorëhequr dhe se dokumentacioni i paraqitur për t’u regjistruar në zgjedhje, është i plotë.