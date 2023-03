“McGonigal punonte për monizmin e Ramës”/ Berisha: S’ka ndodhur kurrë që qeveritë të punojnë për të përmbysur opozitën

Ish-kryeministri Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka korruptuar ish-agjentin e FBI-së për të shkatërruar opozitën shqiptare. Nga Korça, Berisha deklaroi se nuk ka ndodhur asnjëherë që një qeveri të punojë për të përmbysur opozitën.









Sipas Berishës, McGonigal punonte për monizmin e Edi Ramës.

Berisha: Kjo që ndodhi tek ne, s’ka ndodhur asnjëherë në histori. Edi Rama përdor qindra mijëra euro për të shkatërruar pluralizmin. Arritjen më të madhe historike të një kombi që njohu monizmin më të plotë. Edi Rama arriti të rekrutojë, të korruptojë njeriun më të fuqishëm të zbulimit të SHBA-së dhe ta angazhojë si vrasës me pagesë kundër opozitës shqiptare. Një akt që kurrë nuk mund tja bëjë një pertneri. Kurrë nuk ia bën një vend i lirë, udhëheqësit të NATO-s dhe botës. Edi Rama, për karrigen e tij nuk njeh asnjë parim dhe asnjë normë.

Janë bërë përpjekje për të përmbysur qeverira. S’kisha lexuar kurrë përpjekje për të përmbysur opozita. PPo të përmbysësh opozitën, përmbys pluralizmin. McGonigal s’bënte asgjë tjetër veçse punonte për monizmin e Edi Ramës. Dhe më pas diktonte liçensa, kush duhet të marrë liçensa të naftës, cila kompani nafte duhet t’i fitonte.

Duke u ndalur tek çmimi i energjisë, Berisha tha se Shqipëria ka prodhuar në vitet e fundit, më shumë sesa ka konsumuar, por pjesa e mbetur vidhet nga ana e qeverisë.

Berisha: Biznesit i katërfishohet çmimi i energjisë. Qytetarëve u qëndron mbi kokë 800Kë/h. Viti 2021-2022, Shqipëria ka prodhuar 9 terravat energji elektrike, 2 terravat më shumë sesa konsumon. Unë u bëj thirrje të gjithë korçarëve dhe qytetarëve, këto zgjedhje janë për fatin tonë. Janë të shndërrojmë pasuritë tona në bekim për qytetarët. A fituan gjë qytetarët se ne prodhojmë 2 terravat më shumë. Elektriçistët vijnë dhe vjedhin me tarifa. Çdo punë publike fitohet me 99.9% të fondit limit.

Në vitin 2006-2007, me ndihmën e USAID, ne u bëmë të parët me sistemin e prokurimeve. Fondi i përgjithshëm i shpenzuar, u ul me 25-30%. Ndërsa këta e kanë 99.9%. Pra shkon sekseri dhe i thotë që e ndërton me 60%. Kjo ndërtohet me 100, ndaj do shkosh të japësh ofertën. Pjesën nga 60 në 100 do e ndajmë bashkë.

KLSH vitin e kaluar, me dokumente ka denoncuar se qeveria kishte vjedhur dhe abuzuar 122 miliardë lekë. Fondi i Përgjithshëm i pagave të shqiptarëve është gjithsej 97 mld lekë në vit. Sikur të mos ishin vjedhur këto lekë, mjaftonte që rrogat të rriteshin me 130%. Një njeri, kur sheh varfërinë që rritet çdo ditë, nuk i lejon vetes që të udhëtojë me charter. Nuk i lejon vetes të blejë vazon për oborrin e kryeministrisë, 4 milionë euro.

Nuk ka kryeministër që merr një rrogë dhe shkon e darkon me 10 mijë euro darkën. Ka një sens. Ka një moral. Këta i bëjnë sepse urrejnë qytetarët pasi i vjedhin nga mëngjesi në darkë. Këto zgjedhje, janë zgjedhje lokale, por janë më të rëndësishmet që kemi votuar ndonjëherë.