Meta nga Kuçova: Në 14 maj, shqiptarët do ndahen nga kjo formë e monizmit

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka akuzuar qeverinë nga Kuçova se i ka bërë të rinjtë që të largohen nga Shqipëria. Sipas tij, Rilindja ka bërë që në të gjithë këto vite të mbyllen shkolla apo degë universitetesh për shkak të largimit të të rinjve.









Meta deklaroi se interesi i vetëm i kësaj qeverie është ndërtimi i kullave dhe pallateve.

Ish-Presidenti shprehet i bindur se opozita do të fitojë në zgjedhjet vendore të 14 majit në të gjithë vendin.

Meta: Një shi shumë më i fortë do bjerë dhe një bereqet më i madh do vijë për qytetarët më 14 maj. Edhe 60 ditë kanë mbeture. Të ecim të sigurt drejt fitores në zgjedhje. Për të çliruar këtë komunitet nga një pakicë uzurpatore, siç janë në të gjithë Shqipërinë. Ftoj kandidatët e Rilindjes, që të matet me Lefter Maliqin në çdo televizion për të bërë bilancin e tyre.

Edhe dielli po të jetë, vetëm me çizme kalohet në rrugët e Kuçovës. Vetëm një bashki në të gjithë vendin publikon të gjitha vendimet e saj, Shkodra. Shqiptarët do ndahen nga kjo formë e monizmit më 14 maj. Komunizmi pavarësisht krimeve të sistemit, të paktën hapi shkolla në të gjithë Shqipërinë. Rilindja ka bërë që të mbyllen shkollat në të gjithë Shqipërinë, të mbyllen degët e universiteteve në Shqipëri.

Kanë bërë të mbeten mësues pa punë pasi nuk ka më nxënës. Kanë bërë që gjysma e fëmijëve të mos shkojnë dot as në çerdhe dhe kopshte. Mungesë investimesh në këto kopshte dhe çerdhe. Interesi i tyre i vetëm është ndërtimi i kullave dhe pallateve. Janë këto arsye pse s’ka transparencë. I kanë lekët bashkitë për të ndërtuar çerdhe. Por shumica e lekëve shkojnë për inceneratorët.