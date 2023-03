‘Numri i ulët i nxënësve në shkolla tregon gjendjen katastrofike të arsimit’/ Meta: Pas fitores së opozitës në zgjedhje, ne do të tregojmë ndryshimin mes bandave dhe intelektualëve

Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka zhvilluar ditën e sotme një tryezë për arsimin parauniversitar me të rinjtë në Tiranë.









Meta tha se në vendin tonë është ulur në mënyrën drastike regjistrimi i nxënësve në shkolla dhe se prindërit me çmimet e larta dhe krizën ekonomike nuk i çojnë dot fëmijët e tyre që të arsimohen.

Sakaq shtoi se pas zgjedhjeve të 14 majit, opozita do të sjellë një model tjetër dhe se do të mbështen arsimtarët dhe pushtetin nuk do ta kenë më bandat.

“Arsimi nuk është thjesht profesion, arsimi është mision. Mision pa pasion nuk ka, mirëpo ne kemi vënë re se vlerësimi ligjor, kushtetues në një plan më të gjerë, moral e financiar për të zhvilluar mësimdhënien me kushtet që meriton Shqipëria e vitit 2023 janë në gjendjen më katastrofike të mundshme. Një indikator krahason Shqipërinë e sotme me atë të vitit 2010 dhe me vendet e rajonit për të njëjtën periudhë. Është ulur në mënyrë drastike, nga 74% në 55% të nxënësve që kanë mbaruar shkollën. Tendenca është në ulje, ndërkohë që të gjitha vendet e rajonit e kishin mbi 90%. Me këto çmime dhe kushte nuk i mbajmë dot fëmijët në shkolla, prandaj pedagogët kërkojnë paga të njëjta me Kosovën dhe të tjera. Kjo nuk është rastësi. Një gjë mund ta them, pushteti vendor ka një rol të veçantë në mbështetjen e arsimit, sidomos atij parashkollor për formimin e fëmijëve dhe lehtësimin e kushteve të prindërve. Ke frikë të ecësh në Tiranë të dëgjosh që prindërit i çojnë fëmijët në kopshte shumë larg banesave sepse nuk ka investime. Unë besoj se me çrrënjosjen e monizmit në tërësi si forma më e neveritshme e rikthimit të diktaturës së një pakice uzurpatore, ne do të japim një model krejt tjetër me një mbështetje shumë të madhe. Unë jam i bindur se opozita do fitojë në mënyrë dërrmuese. Jo rastësisht kemi zgjedhur që në krye të listave tona të kemi sa më shumë figura e personalitete intelektualë, pedagogë që do japin tonin jo vetëm mbështetjes për arsimin, por njëkohësisht që do tregojnë se çfarë dallimi ekziston kur pushtetin e kanë bandat dhe kur pushtetin e kanë intelektualët”, tha ai.