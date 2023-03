Projektvendimi për shembjen e banesave 50-vjeçare/ Mediu: Jemi kthyer në vend pa trashëgimie ku ndërtimi është biznes. Kërkohet që specialistët të flasin, jo politika

Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu ka komentuar projektvendimin e qeverisë që i hap rrugën shembjes së godinave 50-vjeçare.









Në një intervistë për Panorama TV, Mediu theksoi se Shqipëria është kthyer në një vend ku nuk kemi asnjë lloj trashëgimie dhe përpara se të flasë politika duhet të flasin specialistë.

Ndërsa theksoi se interesi i ndërtimit është kthyer në biznes primar në vend.

Lidhur me situatën brenda PD, Mediu tha se opozita duhet të dalë me një kandidat të vetëm në zgjedhjet lokale të 14 Majit.

Sipas Mediut, është me rëndësi që të gjithë të japin kontributet e tyre në këtë proces, pasi është garë lokale. Ndërsa vlerësoi me shumë rëndësi qoftë dhe një votë, e cila nuk duhet të humbasë për kandidatin e vetëm të opozitës.

“Me rëndësi që sot çdo njeri i zhgënjyer apo i përdorur duhet të shohim si mund të funksionojmë se po të ecim me paragjykime nuk do uleshim me gjysmën e opozitës.

Të gjithë duhet të marrin pjesë në këtë proces.

Basha ka qenë kryetar i PD. Ka peshë apo vlerë për të marrë pjesë në jetën politike? Unë mendoj që çdo individ ka por s’dua të absulutizoj rolin e individëve por të përpiqemi t’i japim vlerë sa më të madhe kandidatëve për kryetarë bashkie e çdo kandidat kanë nevojë qoftë dhe për një votë dhe nuk duhet të humbasim vota brenda PD apo partive të tjera.

Kjo është me shumë rëndësi, është e drejtë e PD pastaj të shikojë kush është procesi i brendshëm, kush e drejton e si drejtohet.

Me rëndësi të gjendet mundësia si brenda kësaj ndarje të dalim me një kandidat të vetëm që besoj mbi 99% të rasteve padyshim duhet të jenë kandidatët e primareve. Kandidati për kryetar duhet të përfshijë në stafet e veta elektorale të gjithë elementët e PD por dhe të partive të tjera, pra duhet të ketë një kandidat me trupa të ndara të këshillave të unifikuar me një kombinim elektoral të stafeve elektorale të gjitha këto mundësi janë.

E domosdoshme që Belind Këllici në Tiranë të jetë i vetëm si kandidat përfaqësues i opozitës dhe të gjithë faktorët opozitës të bashkohen rreth kandidaturës së zotit Cara, Boçi, apo Spahia, apo të tjerë kandidatëve. Duhet të bashkohemi rreth kandidatit, nuk është çështje kush ka vlerën më të madhe politike sot në drejtimin politik në Tiranë Sot kemi një garë lokale e qendrat e referencës në këto gara janë kandidatët për kryetarë bashkie e rreth këtyre duhet të bëhemi të gjithë bashkë si opozitarë se partitë të kenë lista këshilltarësh më vete, por të ketë marrëdhënie funksionale në këtë fushatë ne qendër duhet të jetë kandidati për kryetar bashkie dhe të gjithë ne si lidership politik të jemi në funksion të këtyre kryetarëve e si deputet”.