‘Sot përfundon afati për dorëzimin e dokumentit’/ Celibashi shpjegon se çfarë do ndodhë me regjistrimin e PD për zgjedhjet, me ose pa firmën e Bashës

Afati që KQZ i ka lënë PD-së së Enkelejd Alibeajt për të plotësuar dokumentacionin me firmën e Lulzim Bashës në kërkesën për t’u regjistruar në zgjedhjet e 14 Majit, përfundon sot në orën 00:00 tha Komisioneri Ilirjan Celibashi.











“Përgjigja është vendimi që do marrë pasi kalon afati 48 orë që i kam bërë PD për të bërë plotësimin e dokumentacionit. Sot në mesnatë mbaron afati“, u shpreh Celibashi në një konferencë për mediat.

I pyetur se nëse KQZ ka emëruar anëtarë të KZAZ në listën e propozuar nga PD e Alibeajt, a do të thotë kjo që është më afër regjistrimit të PD së Bashës në zgjedhje, Komisioneri Shtetëror tha se kjo është e ndryshme nga kërkesa e një subjekti politik për regjistrim si subjekt zgjedhor.

Ilirjan Celibashi: Vendimmarrja e KQZ është në përputhje me parashikimet e Kodit Zgjedhor. Ajo vendimmarrje është imponuar thjesht nga rrethanat, që lidhet me procedurat që duhet të kryejnë KZAZ-të në ato bashki ku ka 1 KZAZ, e që lidhen me regjistrimin e komiteteve nismëtare për kandidatët dhe me depozitimin më tej të dokumenteve të kandidimit.

Në thelb nuk është rasti i parë që vendimet që lidhen me emërimin apo shkarkimin e anëtarëve të KZAZ nuk bëhen në mbledhje publike.

Indrit Sefa si përfaqësues i PD ka gjithë legjitimitetine kur jam pyetur përse shkresat e KQZ dërgohen në selinë e PD, kam thënë që dhe selia e PD ka legjitimitetin. Ne nuk jemi duke bërë asgjë që ka cenuar aspekt legjitim të marrëdhënies mes KQZ e PD.

Se kush rri në sleinë e PD kjo nuk është cështja jonë por Indrit sefa është përfaqësues legjitIm i PD për të paraqitur minimalisht kërkesa e propozime për emërim të anëtarëve të KZAZ. Që për të mos pasur asnjë keqkuptim është krejt e ndryshme nga cdo kërkesë tjetër formalisht, dhe më së shumti nga kërkesa për regjistrimin e një partie politike si subjekt zgjedhor.

Pra se përse Sefa paraqet kërkesën për të emëruar KQZ-ja anëtarë KZAZ dhe KQZ ia pranon dhe në mes të natës e kur vjen puna te kërkesa për regjistrim të subjektit zgjedhor presim disa ditë e bëjmë se kështu e kërkon ligji.

Pyetje: Çfarë do ndodhë me shkresën që Indrit Sefa dorëzoi se nuk do sjellë dokumentacion me firmën e Bashës?

Celibashi: Vendimi që unë si komisioner do marr pasi të ketë kaluar afati 48 orë që i është dhënë PD për të plotësuar dokumentacionin që në bindjen time është i mangët, do e vlerësojmë e do kemi vendimmarrjen përkatëse.