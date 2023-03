Pakënaqësia e popullit turk duket se po rritet dhe këtë e tregojnë sondazhet fundit, ku reflektohet rënia e kreut të AKP-së në pushtet.

Rivali i tij, Kemal Kilicdaroglu duket sikur po përfiton nga situata duke fituar më shumë popullaritet.



Sipas rezultateve, në 26 provinca, në një kampion prej 1537 personash, Aleanca Popullore grumbulloi 38.2%, ndërsa Aleanca e Kombit (opozita) mori kryesimin me 44.1%

Rezultatet e sondazhit, të postuara të enjten nga profesori Özer Sencar, pronar i MetroPoll, zbuluan se 34.4% e të anketuarve besonin se qeveria e AKP ishte “më përgjegjëse për humbjet nga tërmeti”.

In the February survey conducted after the earthquake, the AKP’s vote decreased by 4 points compared to January. pic.twitter.com/sFfnlIUauE



— Ozer Sencar (@ozersencar1) March 9, 2023