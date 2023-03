BBC përballet me revoltën e të famshmëve, presionin politik mes mosmarrëveshjes së Gary Lineker

BBC përballet me një revoltë spirale nga prezantuesit e saj kryesorë sportivë mes një grindjeje mbi standardet e paanësisë së transmetuesit, pasi prezantuesi i futbollit Gary Lineker u ndëshkua për postimet në Twitter që kritikonin politikat e reja të azilit të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.









Thirrjet e hipokrizisë u bënë edhe në transmetuesin e Mbretërisë së Bashkuar të shtunën, pasi udhëheqësi laburist Keir Starmer akuzoi BBC-në se “u nënshtrohet” kërkesave të anëtarëve të Partisë Konservatore.

Mbulimi sportiv i transmetuesit u zhyt në pasiguri për shkak të një bojkoti nga një grup prezantuesish dhe bashkë-prezantuesish që nuk u pajtuan me BBC për përpjekjen për të penalizuar prezantuesin e “Ndeshjes së ditës”, Lineker për komentet e tij të fundit kundër asaj që ai e quajti “në mënyrë të pamatshme, politikë mizore” për emigracionin. Atij i është thënë të “tërhiqet” nga detyrat e tij të prezantimit në BBC.

Në një postim të 7 marsit, ish-futbollisti ndërkombëtar anglez krahasoi politikën e re të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për emigrantët e paligjshëm me gjuhën e Gjermanisë naziste, duke shkaktuar një reagim të ashpër nga deputetët konservatorë dhe anëtarët e qeverisë. BBC thotë se postimi në Twitter ka shkelur standardet e tij të paanshmërisë.

Politika e re e azilit të Mbretërisë së Bashkuar do të bllokonte migrantët pa dokumente që të hyjnë në vend me anije të vogla. Projektligji është dënuar nga Kombet e Bashkuara, të cilat thanë se përbën një “ndalim të azilit”.

“Ndeshja e ditës” – një shfaqje kryesore e futbollit të BBC-së për tifozët e Premier League – u gjend pa lojtarët e rregullt Ian Wright, Alan Shearer, Jermaine Jenas, Micah Richards dhe Jermain Defoe, të cilët të gjithë u zotuan të qëndrojnë pranë Lineker në mosmarrëveshje. BBC tha se “Match of the Day” do të transmetohej të shtunën pa prezantues apo ekspertë.

Transmetimet e njohura “Football Focus” dhe “Final Score” gjithashtu janë fshirë nga programi i BBC këtë fundjavë, pasi Alex Scott, Kelly Somers dhe Jason Mohammad mbështetën të gjithë këndin e Lineker. Transmetimi i krijimit të futbollit të BBC Radio 5 Live u ndërpre disa minuta para transmetimit, pasi drejtues të tjerë kryesorë dhe ekspertë bashkuan forcat kundër disiplinimit të Lineker nga transmetuesi.

Drejtori i Përgjithshëm i BBC Tim Davie kërkoi falje për ndërprerjet dhe tha se “ne po punojmë shumë për të zgjidhur situatën”. Në një intervistë me BBC News të shtunën vonë, Davie tha se “suksesi për mua është rikthimi i Gary në transmetim”. Davie tha se ai “absolutisht nuk” do të jepte dorëheqjen për shkak të grindjes.

Shefi i BBC tha se ishte i përgatitur të rishikonte rregullat e paanësisë për stafin e pavarur si Lineker.

Në një deklaratë të mëparshme, BBC tha se e konsideron “aktivitetin e fundit të mediave sociale të Lineker si një shkelje të udhëzimeve tona”.

“BBC ka vendosur që ai të tërhiqet nga prezantimi i ‘Match of the Day’ derisa të kemi një pozicion të dakorduar dhe të qartë për përdorimin e tij të mediave sociale”, thuhet në deklaratë.

Një kontratë pesëvjeçare që Lineker nënshkroi në 2020 përfshin garanci për t’iu përmbajtur kodit të paanësisë së BBC-së. Ai ka një pagë të raportuar prej 1.35 milionë funtesh në vit.

Starmer i Laburistit akuzoi BBC-në se po përmbushte kërkesat e Partisë Konservatore të shtunën.

“BBC nuk po vepron në mënyrë të paanshme duke iu dorëzuar deputetëve konservatorë që ankohen për Gary Lineker”, u tha Starmer transmetuesve në konferencën e Uellsit Laburist në Llandudno, Uells. “Ata e gabuan keq këtë dhe tani janë shumë, shumë të ekspozuar.”

Deputetja konservatore Nadine Dorries shkroi të premten në Twitter se Lineker duhet të vendosë nëse ai është “një prezantues i këmbëve apo një anëtar i Partisë së Punës”.

Kryeministri Rishi Sunak mbrojti politikën e qeverisë për azilin në një deklaratë të shtunën dhe tha se mosmarrëveshja e paanësisë është që transmetuesi dhe prezantuesi të zgjidhin.

“Shpresoj që situata aktuale midis Gary Lineker dhe BBC-së të mund të zgjidhet në kohën e duhur, por me të drejtë është çështje e tyre, jo e qeverisë”, tha Sunak në deklaratë.

Menaxheri i klubit të futbollit Liverpool, Jürgen Klopp e mbështeti Linekerin kur u pyet për polemika të shtunën.

“Nuk mund ta kuptoj pse do t’i kërkoni dikujt të tërhiqet për ta thënë këtë”, tha Klopp. “Të gjithë duan të jenë kaq të shqetësuar për të bërë gjërat në mënyrën e duhur, duke thënë gjërat e duhura. Nëse nuk e bëni këtë, atëherë krijoni një stuhi, është një botë vërtet e vështirë për të jetuar, “tha ai.

“Nëse e kuptoj mirë, është një mesazh, një opinion për të drejtat e njeriut dhe kjo duhet të jetë e mundur të thuhet”, tha Klopp.

Lidhjet midis BBC-së dhe Partisë Konservatore qeverisëse të Mbretërisë së Bashkuar janë të thella. Kryetari i korporatës, Richard Sharp, ishte deklaruar më parë se kishte lehtësuar një kredi prej 800,000 £ për Boris Johnson, ish-kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar. Të shtunën, kreu i Liberal Demokratëve Ed Davey bëri thirrje që Sharp të japë dorëheqjen.

Zyrtari i komunikimit për ish-kryeministren konservatore Theresa May – Robbie Gibb – është ulur në bordin e BBC-së si drejtor joekzekutiv që nga viti 2021. Drejtori aktual i Përgjithshëm i BBC-së, Tim Davie, ka qenë më parë si këshilltar për Partinë Konservatore në Hammersmith, një zonë zgjedhore në Londër .

Gazeta Shqiptare