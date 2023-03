Humbje e madhe për muzikën, ndërron jetë në moshën 58-vjeçare kitaristi i njohur, themelues i grupit Dark Angel

Jim Durkin, kitaristi veteran i grupit metal Dark Angel, është ndarë nga jeta në moshën 58-vjeçare. Lajmin e hidhur e ka konfirmuar bashkëshortja e tij Annie, e cila e ka quajtur “dashuria e pavdekshme”.









“Me zemër të thyer dua të ndaj se dashuria e jetës sime, shoku dhe bashkëshorti im më i mirë, Jimmy, ndërroi jetë mëngjesin e së mërkurës”, ka shkruar Annie në postimin e saj.

“Ai nuk ishte vetëm, unë isha me të deri në fund si dhe disa miq të ngushtë. Do të na mungojë vërtet dhe askush nuk mund ta zëvendësojë kurrë dashurinë që kam për të. U prefsh ne paqe. Gjithmonë e jotja, gjithmonë e imja, gjithmonë e jona… E pavdekshme dashuria ime. Do të të shoh përsëri”.

Durkin ishte një anëtar themelues i Dark Angel (atëherë Shellshock) në 1981. Grupi u bë i famshëm me emrin e tij aktual në 1983.