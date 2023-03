‘Lajthi’ ylli i NBA, argëtohet me 4 vajza njëherësh dhe lë bakshish 50 mijë dollarë

Ai është një nga basketbollistët më të mirë në botë, lider për skuadrën e Memphis Grizzlies, por në fillim të këtij muaji ai është dëfryer aq shumë, saqë videot tregojnë “çmendurinë” e tij.









Imazhet e reja tregojnë yllin e NBA-së në ‘Shotgun Ëillie’s’, lokal në Glendale të Kolorados, në shoqërinë e një gruaje me tanga që i kalon në prehër dhe brenda sallës, me pothuajse çdo centimetër të dyshemesë të mbuluar me para.

“E gjithë dhoma ishte plot me para, aq shumë”, tha një anëtar i klubit që pa skenën. Basketbollisti 23-vjeçar nuk ka kursyer asnjë shpenzim për të shijuar mbrëmjen, duke dhënë 50,000 dollarë bakshish dhe para në dorë gjatë natës së çmendur.

Menaxheri i lokalit tha se Morant ka hyrë në ‘Shotgun Willie’s’ me një mik dhe dy roje sigurie rreth orës 1:30 të mëngjesit, disa orë pas fitores së Grizzlies në Houston kundër Rockets.

Tetëdhjetë minuta pasi avioni i ekipit u ul në Denver, ylli i Memphis dyshohet se mbërriti në klub dhe hyri në dhomën e pasme dhe më pas shkoi në sallën VIP, ku dyshohet se shpenzoi 900 dollarë për të rezervuar dhomën për tre orë. “Ai ishte aty për të festuar, donte disa vajza në dhomë”, shtoi menaxheri i klubit.

Në vendin e ngjarjes Morant më pas dyshohet se pagoi për katër kërcimtare dhe porositi një shumëllojshmëri ushqimesh që përfshinte një shportë me krahë pule të tymosur, dy pjata me copa pule dhe patate të skuqura dhe një biftek, sipas burimeve të brendshme dhe raporteve.

Më pas është kthyer në klub për herë të dytë, natën e 4 marsit. Deborah Dunafon, një nga pronaret e ‘Shotgun Willie’s’, konfirmoi më tej se Morant “ishte jashtëzakonisht i respektueshëm dhe i ëmbël dhe nuk piu gjatë vizitës së tij të dytë. Kemi pasur lojtarë mos respektues, të neveritshëm të Nuggets dhe Broncos që hidhnin vajzat në dhoma”.