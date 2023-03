Në kërkim të armëve të Ukrainës, NATO shikon nga Lindja, rritet rreziku që orgnizata të jetë palë luftarake!

Deri vitin e kaluar, shumë vende në Evropën Perëndimore kishin politika të vjetra kundër dërgimit të armëve në zonat e luftës. Pushtimi rus i Ukrainës e ndryshoi shpejt gjithçka.









Këto vende – veçanërisht Gjermania, Suedia dhe Norvegjia – ndryshuan kurs, duke dhuruar përfundimisht disa sasi armësh për të ndihmuar Ukrainën të luftojë një betejë që ata e shohin si vendimtare për të ardhmen e Evropës.

Por pas një viti luftimesh, dhe me Evropën që tani po përpiqet të prodhojë municion të mjaftueshëm për Ukrainën dhe veten, kërkimi është në kërkim për burime të tjera armësh.

Disa po kërkojnë ndihmë në Azinë Verilindore. Gjatë një udhëtimi këtë javë që përfshinte ndalesa në Seul dhe Tokio, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg bëri thirrje për më shumë ndihmë ushtarake për Ukrainën, duke vënë në dukje shembullin e dhënë nga vendet evropiane.

“Pas pushtimit brutal të Ukrainës, këto vende ndryshuan politikën e tyre”, tha Stoltenberg gjatë një fjalimi në Seul. “Nëse nuk doni që autokracia dhe tirania të fitojnë, atëherë atyre u duhen armë. Ky është realiteti.”

Koreja e Jugut dhe Japonia i kanë dhënë Ukrainës pajisje ushtarake jo-vdekjeprurëse, të tilla si jelekë antiplumb dhe helmeta. Por asnjë vend nuk ka dërguar armë direkt në Ukrainë, pjesërisht për shkak të të njëjtave lloje kufizimesh ligjore që kishin kufizuar shumë vende evropiane.

As Koreja e Jugut dhe as Japonia nuk kanë dhënë ndonjë indikacion se do të ndryshojnë politikat e tyre ndaj Ukrainës, por komentet e Stoltenberg sugjerojnë se të dy vendet mund të jenë nën presionin e më shumë perëndimor për të ofruar mbështetje ushtarake, veçanërisht ndërsa lufta po vazhdon.

Qasja qarkore e Koresë së Jugut

Deri më tani, Koreja e Jugut ka mbështetur vetëm në mënyrë indirekte përpjekjet luftarake të Ukrainës. Në vend të dhurimit të armëve, qeveria e Koresë së Jugut ka miratuar shitjen e armëve të prodhuara nga Koreja e Jugut për vendet që furnizojnë ushtrinë ukrainase.

Polonia, një furnizues kryesor i armëve për Ukrainën, vitin e kaluar ra dakord të blinte 5.8 miliardë dollarë armë të Koresë së Jugut, duke përfshirë tanke, obus dhe municione. Kompanitë koreano-jugore kanë nënshkruar marrëveshje më të vogla me Estoninë dhe Norvegjinë dhe janë në bisedime të ngjashme me Shtetet e Bashkuara dhe Kanadanë.

“Këto janë duke u përdorur për të zëvendësuar armët e vjetra që dërgohen nga këto vende në Ukrainë dhe ka raporte të besueshme se disa prej tyre do të shkojnë në Ukrainë, ose tashmë po arrijnë atje”, tha Ramon Pacheco Pardo, një specialist i Koresë në King’s Kolegji Londër.

Zyrtarët e Koresë së Jugut nuk kanë shpallur ndonjë politikë për të mundësuar sigurimin e drejtpërdrejtë të armëve, megjithëse gjuha e tyre për këtë çështje duket se po zbutet.

I pyetur të martën nëse Seuli po shqyrtonte eksportet e armëve në Ukrainë, ministri i mbrojtjes së Koresë së Jugut, Lee Jong-sup tha se ai dhe shefi i NATO-s “ndajnë të njëjtin mendim për nevojën për përpjekje ndërkombëtare” në zgjidhjen e krizës.

Gjatë takimit të tij me Stoltenberg, presidenti i Koresë së Jugut, Yoon Suk Yeol përmendi një “rol të mundshëm në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar për të ndihmuar popullin ukrainas”, por nuk dha detaje, sipas një deklarate të lëshuar nga zyra presidenciale e Koresë së Jugut.

Disa raporte të lajmeve të huaja i panë këto komente si një shenjë që Seuli është i hapur për të ndryshuar mendje.

Por një diplomat me bazë në Seul nga një vend i NATO-s i tha Zërit të Amerikës se nuk priste një ndryshim të madh nga Koreja e Jugut në një kohë të shkurtër, duke pasur parasysh lidhjet e ngushta ekonomike të Seulit me Rusinë, si dhe ndikimin e Moskës me Korenë e Veriut.

“Shpresoj se jam gabim,” tha diplomati, i cili nuk ishte i autorizuar të fliste për mediat.

Edhe me mbështetjen indirekte të Koresë së Jugut për Ukrainën, Rusia ende nuk është e lumtur. Në mars, Moska e vendosi Seulin në një listë të kombeve “jomiqësore”. Në tetor, presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi se Koreja e Jugut ofrimi i armëve për Ukrainën “do të shkatërrojë marrëdhëniet tona”.

Kufizimet e armëve të Japonisë

Mund të ketë edhe më pak shanse që Japonia të dërgojë armë në Ukrainë.

Megjithëse Japonia gradualisht po i liron kufizimet e saj pacifiste, kufizimet e saj ligjore për eksportet e armëve duken më pak fleksibël sesa ato në Korenë e Jugut.

Pavarësisht këtyre pengesave, Japonia është bërë një nga mbështetësit më të vendosur të Ukrainës. Ajo iu bashkua shpejt sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, dërgoi mbi një miliardë dollarë ndihmë financiare dhe humanitare për Ukrainën dhe fqinjët e saj dhe madje dërgoi pajisje ushtarake jo-vdekjeprurëse në Ukrainë – një hap që deri vonë ishte i paimagjinueshëm.

“Tani kemi një situatë ku ushtarët ukrainas në vijën e frontit mbajnë helmeta japoneze tip 88 dhe përdorin drone japoneze ndërsa luftojnë dhe vrasin ushtarë nga një vend fqinj me Japoninë,” tha Jeffrey J. Hall, i cili jep mësim në Universitetin Kanda të Studimeve Ndërkombëtare të Japonisë.

Pushtimi i Rusisë erdhi si një tronditje e madhe në Japoni, e cila ashtu si Ukraina ka kërcënuar fqinjët me armë bërthamore. Si rezultat, publiku japonez mbështet gjerësisht qasjen e qeverisë ndaj Ukrainës, sugjerojnë sondazhet.

“Por dhënia e ukrainasve mjetet për të vrarë drejtpërdrejt rusët, si municionet, do të ishte shumë më e diskutueshme,” tha Hall.

Kryeministri japonez Fumio Kishida gjithashtu mund të ketë prioritete të tjera. Ndoshta më e rëndësishmja, ai duhet të gjejë një mënyrë për të paguar një plan për të dyfishuar shpenzimet e mbrojtjes gjatë pesë viteve të ardhshme pa u mbështetur shumë në rritjen e taksave jopopullore.

“Kjo e vendos Kishida në një situatë të lëkundur politikisht, ku ai do të dëshirojë të shmangë prezantimin e çdo ndryshimi të mëtejshëm të politikës që mund të dëmtojë vlerësimet e tij të miratimit,” shtoi Hall.

Edhe nëse Japonia përfundimisht i dha armë Ukrainës, ndikimi i saj i mundshëm mund të jetë më i vogël se ai i Koresë së Jugut, e cila ka një industri shumë më të madhe të eksportit të mbrojtjes.

Presioni i vazhdueshëm?

Për sa kohë që lufta në Ukrainë vazhdon – dhe vazhdon t’i pakësojë vendet perëndimore nga rezervat e tyre të municionit – Koreja e Jugut dhe Japonia mund të përballen me presion të vazhdueshëm për të armatosur Ukrainën.

Ky është veçanërisht rasti pasi që të dy vendet udhëhiqen nga qeveri konservatore që janë përpjekur të rreshtohen më tej me Perëndimin dhe të thellojnë lidhjet me NATO-n.

Gjatë vizitave të tij këtë javë, Stoltenberg u zotua për lidhje më të ngushta me Japoninë dhe Korenë e Jugut. Ndërsa ai shprehu hezitimin për të ofruar këshilla specifike për politikat, ai paralajmëroi se siguria e Evropës dhe Azisë janë të lidhura.

“Ne duhet të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën, për aq kohë sa duhet”, tha ai. “Sepse nëse presidenti Putin fiton, mesazhi për të dhe udhëheqësit e tjerë autoritarë do të jetë se ata mund të marrin atë që duan përmes përdorimit të forcës”.