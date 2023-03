Nëntë fraza që përdorin burrat kur tërhiqen me të vërtetë nga një grua

Gratë shpesh përdorin një përzierje frazash dhe gjuhësh të trupit për ta bërë një burrë të kuptojë se nuk u intereson. Por, për sa u përket burrave, ata nuk janë gjithmonë të hapur, edhe pse shpesh na japin të dhëna se si ndihen. Megjithatë, ndonjëherë nuk jemi gati të dëgjojmë atë që nuk duam vërtet ta dëgjojmë. Ka disa fraza që burrat i përdorin vetëm kur tërhiqen nga një grua.









Nëse një njeri thotë se çdo gjë i kujton atij për ty, kjo do të thotë se ai mendon për ty shpesh dhe dëshiron që ti të dish se sa shumë je i pranishëm në mendimet e tij.

Kur një njeri ofron ndihmën e tij, ai dëshiron t’ju tregojë se interesohet për ju dhe dëshiron të jetë atje për ju. Mos e nënvlerëso gjestin e tij, sepse për të mund të jetë një mënyrë për t’u afruar me ty.

Nëse një burrë ju quan fantastike, kjo do të thotë se ai e vlerëson shumë personalitetin dhe karakterin tuaj. Ai do që ta dish se je një person i jashtëzakonshëm për të.

Nëse një burrë të tregon për nënën e tij dhe për atë që ka thënë, kjo mund të jetë një shenjë se ti je shumë e rëndësishëm për të. Meshkujt zakonisht nuk i ndajnë detajet e jetës së tyre familjare me askënd, kështu që nëse ju tregojnë për familjen e tyre, kjo mund të jetë një shenjë e besimit dhe afërsisë së tyre me ju.

Kur një njeri i pranon hapur emocionet e tij, përtej momenteve të gëzimit apo lumturisë, kjo do të thotë se ai ka besim tek ju mjaftueshëm për t’u hapur dhe për të ndarë ndjenjat e tij.

Jo të gjithë fillojnë një bisedë duke pyetur “Ku ke qenë?” ose “Si je?”. Vetëm njeriu që është vërtet i interesuar për ty dhe dëshiron të të njohë më mirë, do ta bëjë këtë për të treguar interesin e tij reciprok.

“Je shumë tërheqëse” Ky është një kompliment që u jepet vetëm atyre që burri i konsideron tërheqës. Ajo mund të jetë e drejtpërdrejtë ose e nënkuptuar, por tregon ende interesin e burrit për gruan.

“Vura re se ke …” Nëse një burrë vëren një cilësi pozitive tek një grua, si mirësia, inteligjenca apo humori, kjo do të thotë se ai i ka kushtuar vëmendje asaj dhe po i bën një kompliment të sinqertë.

“Më mungon shumë” Meshkujt nuk i shprehin shpesh ndjenjat e tyre, por nëse thonë se u mungon një grua, kjo do të thotë se e kanë vënë re, se kanë një lidhje emocionale me të dhe se dëshirojnë të kalojnë kohë me të.