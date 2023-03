Ngjarja në “Don Bosko”/ Në lokal u qëllua me breshëri plumbash, zbardhen emrat e të plagosurve

Një viktimë, dhe pesë persona kanë mbetur të plagosur nga atentati i ndodhur në Tiranë.









Ngjarja e rëndë ka ndodhur në një lokal në “Don Bosko” në kryeqytet. Dy persona kanë qëlluar me breshëri plumbash drejt lokalit.

Gazetarja Klodiana Lala tha për “BalkanWeb” se të plagosur kanë mbetur: Shehat Murati , (xhaxhai i Fation Muratit) Astrit Meraj, Emanuel Sala, Ermir Bejuku, Genc Shohalli. E plagosur ka mbetur edhe një vajzë 10-vjeçare.

Ngjarja

Të paktën pesë persona kanë mbetur të plagosur dhe një grua ka humbur jetën mbrëmjen e djeshme, pas të shtënave me armë në një lokal në zonën e “Don Boskos” në Tiranë. Burime për mediat bëjnë me dije se në Spitalin e Traumës kanë mbërritur pesë persona, njëri prej të cilëve ka ndërruar jetë. Mësohet se viktimë ka mbetur banakierja e lokalit, e identifikuar si Mimoza Paja, 50 vjeç, ndërsa mes të plagosur është edhe një fëmijë 7-vjeçar. Ende nuk dihen rrethanat e plota të ngjarjes, pritet konfirmimi i tyre. Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të mësuar detajet e kësaj ngjarjeje. Lokali ku ka pasur të shtëna me armë zjarri rezulton në pronësi të Fation Muratit, emër i njohur i botës së krimit, i cili ka qenë edhe objektiv i atentatit. Fatjon Murati është i njohur në botën e krimit dhe si miku i ngushtë i Endrit Dokles. Ai ndodhet pas hekurave që prej tetorit të vitit të kaluar, pasi u kap në një makinë me Endrit Doklen. Murati ishte shpallur në kërkim për armëmbajtje pa leje, ndërkohë që në makinën ku u arrestua ishte në praninë e Dokles dhe Gentian Reçit, kunati i Dokles. Urdhërarresti për Muratin ishte aktiv prej muajit korrik 2022 për llogari të hetimeve, pasi u kap bazë armësh në Tiranë dhe në të cilën është arrestuar edhe shoku i tij, Kristjan Gjini. Ka qenë një makinë në lëvizje, që ka qëlluar në drejtim të ambientit të lokalit, çka provoi se kishim të bënim me një atentat të mirorganizuar mafioz. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:00 në një lokal në rrugën “Anastas Shundi”, pranë një xhamisë së Brrakës dhe antentatorët janë larguar më dy makina. Ende nuk dihen rrethanat e plota të ngjarjes, pritet konfirmimi i tyre. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të mësuar detajet e kësaj ngjarjeje. Grupi hetimor ka sekuestruar të gjitha kamerat e sigurisë dhe në momentin që ka ndodhur ngjarja ka pasur edhe qytetarë që kanë qenë duke lëvizur në zonë.