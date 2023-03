Automjeti i shkrumbuar në zonën Manzë/ Policia: Dyshohet se i përket autorëve të atentatit në Don Bosko, gjetëm tre armë (VIDEO)

Pas atentatit në Don Bosko ku viktimë mbeti banakieria e lokalit Mimoza Paja dhe të plagosur Sahit Murati (Xhaxhai i Fation Muratit), Astrit Meraj, Emanule Sala, Ermir Bejuku dhe Genc Shohalli, policia ka dhënë detaje të reja nga makina e gjetur e djegur mëngjesin e sotëm.









Mësohet se automjeti tip ‘BMË’ është gjetur në zonën e Manzës vetëm disa orë pas atentatit, ndërsa brenda tij janë gjetur 3 armë zjarri.

Dyshohet se automjeti i përket autorëve të atentatit dhe se u zbulua rreth orës 08:00, në vendin e quajtur “Ura e Sulë Meres”.

Njoftimi i policisë:

Durrës/Informacion paraprak

Rreth orës 08:00, në vendin e quajtur “Ura e Sulë Meres”, në territorin e fshatit Likmetaj, shërbimet e Policisë të Stacionit të Policisë Manzë, duke ushtruar kontroll në territor, për kapjen e autorëve të ngjarjes së ndodhur mbrëmjen e djeshme, në rrugën “Ananstas Shundi”, Don Bosko, Tiranë, kanë konstatuar të djegur plotësisht, një automjet tip “BMË”, brenda të cilit janë gjetur 3 armë zjarri automatike.

Nga hetimet paraprake dyshohet se ky automjet është përdorur për kryerjen e ngjarjes së mbrëmshme, në rrugën “Ananstas Shundi”, Don Bosko, Tiranë.

Grupi i posaçëm hetimor i ngritur në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, me qëllim zbardhjen e kësaj ngjarjeje, identifikimin dhe kapjen e autorëve, vijon punën në bashkëpunim me specialistët e Institutit të Policisë Shkencore, për të dokumentuar lidhjen e automjetit të djegur, me ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e djeshme, në Tiranë.