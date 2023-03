Berisha “zbulon” mekanizmin e abuzimit tek rrugët: Segmenti që duhet të ndërtohet me 2 milion euro/km, realizohet me…

Ish-kryeministri Sali Berisha është shprehur se sipas një raporti të KLSH-së, gjatë 9 muajve nga buxheti i shtetit janë vjedhur 122 miliardë lekë.









Komentet Berisha i bëri nga Belshi, ku po prezanton kandidatin e dalë nga “Primaret” për kryetar të kësaj bashkie, Bedri Qypin.

Berisha tha se një pjesë e madhe e vjedhjes nga ana e qeverisë kryhet përmes ndërtimit të rrugëve, ku sipas tij, një rrugë që është për t’u ndërtuar me 2 milion euro/km, realizohet me 24 milion euro.

“Kjo ishte arsyeja që subvensionet tona prekën 45 mijë fermerë, në një kohë që nevojat ishin shumë më të mëdha. Subvencionet tona për bujqësinë do të subvencionojnë çdo prodhim bujqësor. Do të subvencionojnë çdo dëmtim natyror të prodhimeve bujqësore. Do të garantohen shërbimet e tregut. Shërbimi i ekstencionit nuk ekziston më. Të shkelmosh mbi prodhimin tuaj të vret zoti. Askush atë prodhim nuk e nxjerr me më shumë mund e sacrificë sesa fermeri. Na duhet ndryshimi që të rikthehemi në rrugën që ecim si vend normal. RMV jep subvencion për çdo fermerë prej 230 eurosh.

Taksat mblidhen për të shpërblyer qytetarët me rroga dhe për të nxitur zhvillimin. Ku shkojnë sot taksat. Dëgjoni shpesh se korrupsion kishte dhe ka. Ka patur korrupsion dhe s’ka diskutim. Por çdo qeveri e cila përpiqet të mbrojë interesat e qytetarëve, luftën kundër korrupsionit e ka primare. Çdo vit të ardhurat që mblidheshin, u përdorën për të dyfishuar rrogat, pensionet, për subvensione në bujqësi, për të trefishuar rrënjët e ullinjve në këtë vend. Për të ndërtuar 11 mijë km rrugë. Për të ndërtuar mbi 700 sisteme kanalizimi. Për të sjellë Shqipërinë në epokën dixhitale.

Borxhi u rrit me 107 % në këto 8 vite. U rrit me 43 % krahasuar me 4 % në atë kohë. Cilat rroga dhe pensione u rritën. Nga rruga Qykës-Qafë Plloç, deri te bypasi i Vlorës, te rruga Shkodër-Dukagjin, që të gjitha kanë pasur financime të garantuara nga qeveria që dorëzoi pushtetin. Këta qeveritarë u vërsulën si lukuni e pangopur, duke vjedhur fondet publike në mënyrën më të pamëshirë. Sipas KLSH vitin e kaluar, brenda 9 muajve qeveria Rama ka vjedhur dhe shpërdoruar 122 miliardë lekë. Mjaftojnë për të rritur të gjitha rrogat në Shqipëri me 130 %. Fondi i pagave është 97 miliard lekë. Rruga e cila duhet të ndërtohej me 1 milion euro km ndërtohet me 6-7. Ajo me 2 milion, ndërtohet me 24 milion euro km.

Rruga Qukës Qafë Plloç ka filluar në vitin 2011 me financim të gatshëm, 73 milion euro kushtonte. Çfarë bënë, thanë ky projekt ka nevojë për ndryshime. E morën ndryshuan projektin. Sot rruga nga 70 ka shkuar në 250 milion euro. Dhe në fund për të shtuar vjedhjen me 50 milion dollarë të tjera, ndoqën jo projektin, por ndoqën rrugë që nuk u puqën me njëra tjetrën. Tani duhet t’i zgjesim që t’i puqim dy segmentët e rrugëve. Nuk ka hajdutë më të mëdhenj se këta”, u shpreh Berisha.