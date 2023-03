Kriza dhe falimenti i ‘Silicon Valley Bank’, CEO, shiti 3.6 milionë dollarë në aksione pak para kolapsit

Rënia e Silicon Valley Bank në SHBA ka dërguar “pasgoditje” në tregjet ndërkombëtare të aksioneve, pasi investitorët shqetësohen për ndikimin që mund të ketë jo vetëm në sistemin bankar amerikan, por potencialisht më gjerë.









Njëkohësisht, zbulimet që dalin në dritë për ish-pushtetin e bankës hapin një aspekt të ri në çështjen lidhur me përgjegjësitë e mundshme apo ndonjë parashikim për kolapsin nga ana e tij. Në veçanti, të paktën një person duket se ka përfituar nga drejtimi i Silicon Valley Bank dhe ky nuk është askush tjetër veçse CEO Greg Becker, i cili shiti aksione me vlerë 3.6 milionë dollarë më 27 shkurt.d.m.th. vetëm dy javë para rënies së aksioneve të SVB Financial Group dhe më pas vetë bankës.

Becker shiti 12,451 aksione më 27 shkurt për 3.6 milionë dollarë, me një çmim mesatar prej 287.42 dollarë secila. Atë ditë ai bleu gjithashtu të njëjtin numër aksionesh duke përdorur opsione aksionesh me çmim 105,18 dollarë secila, sipas një dosjeje në Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim. Ushtrimi i opsioneve i kombinuar me shitjen e aksioneve nënkuptonte që aksionet e Becker në SVB mbetën të pandryshuara.

Të dyja tregtimet u bënë përmes një besimi që ai kontrollon, duke përdorur një plan tregtimi që ai kishte krijuar më 26 janar, sipas dosjes. Opsionet ishin caktuar të skadonin më 2 maj.

Becker tani po vihet nën vëzhgim, duke përfshirë nga një person i brendshëm, deputeti demokrat i Kalifornisë, Ro Hanna, i cili tha të dielën se Becker duhet t’i kthejë ato para. “Çdo cent nga ato para duhet të rikthehet”, tha Hanna në një intervistë me Washington Post. “Ata duhet të shkojnë te depozituesit”, tha ai. Komentet e mprehta nga Hanna, e cila përfaqëson distriktin ku kishte selinë e Silicon Valley Bank, vijnë në mes të bujës në Uashington mbi atë se cili duhet të jetë roli i qeverisë në shpëtimin e bankës dhe riorganizimin e saj për hir të klientëve.

Përpara se Becker të krijonte planin e tij të fundit të tregtimit, ai shiti për herë të fundit aksionet e SVB në tregun e hapur më shumë se një vit më parë më 1 dhjetor 2021. Në atë transaksion, ai shiti 12,500 aksione për 8,7 milionë dollarë me një çmim mesatar prej 698,69 dollarë secila. Në të njëjtën ditë, ai ushtroi gjithashtu opsione aksionesh për të blerë 12,500 aksione dhe shitjet u kryen përmes një plani tregtimi të krijuar më 26 tetor 2021.

Hanna paralajmëroi se shitja mund të mos tregojë keqbërje. “Është e rëndësishme të kuptojmë përpara se të hedhim dyshime mbi motivet e dikujt nëse kjo është një shitje që është planifikuar prej muajsh”, tha ai.“Ne duhet të dalin të gjitha faktet përpara se të nxjerrim ndonjë përfundim”, tha ai. Nëse ka prova për sjellje të pahijshme, qeveria “mund ta padisë atë,” tha ai.

Qeveria amerikane të dielën mbrëma tha se të gjithë depozituesit në Silicon Valley Bank do të jenë në gjendje të aksesojnë paratë e tyre sot.

Kush është Greg Becker, “kapiteni” i SVB

Greg Becker, 54 vjeç, i cili ka qenë në krye të SVB si shef ekzekutiv, iu bashkua kompanisë tre dekada më parë si oficer kredie dhe më pas u ngjit në krye të hierarkisë. Sipas Reuters, Becker ngiste një biçikletë në kohën e tij të lirë dhe ka pesë fëmijë të rritur.

Faqja e internetit e Silicon Valley Bank e quan Becker një “kampion të ekonomisë së inovacionit”. Në një video për BBC në dhjetor, Becker tha se këshilla e tij më e mirë për karrierën ishte që punëkërkuesit të ndërtonin një grup aftësish rreth ekonomisë së inovacionit në fusha të tilla si programimi kompjuterik dhe menaxhimi i projekteve.

Becker u diplomua në Universitetin e Indianës me një diplomë në biznes, sipas faqes së internetit të Silicon Valley Bank. Prej aty ai punoi në një bankë që shërbente ato që ne i quajmë “kompani tradicionale”. Kur menaxheri i tij u largua për të punuar në Silicon Valley Bank, Becker e ndoqi.

Përpara se të bëhej kryetar dhe CEO i SVB Financial Group, Becker bashkëthemeloi SVB Capital, krahu i investimeve të kompanisë. Ai shërbeu gjithashtu si kryetar i Grupit të Lidershipit të Silicon Valley nga 2014 deri në 2017 dhe ishte anëtar i Këshillit të Ekonomisë Digjitale të Departamentit të Tregtisë së SHBA-së nga viti 2016 deri në 2017. Siç raporton Reuters, ekzekutivi më i lartë u “djegur” gjatë bubble dotcom .në fund të viteve 1990 dhe në fillim të viteve 2000, por ai “mbijetoi” dhe u ngrit në pozicionin e drejtuesit të bankës, e cila u fokusua në startups, në vazhdën e krizës financiare globale të vitit 2008. Ai u bë kryetar dhe CEO i SVB Financial Group në 2011 Në

janar, Becker tha se perspektiva ekonomike po përmirësohet pas një viti të vështirë 2022. “Ne jemi optimistë sepse topi ynë i kristaltë është pak më i qartë,” tha ai për CNBC. Edhe pse ai priste që tregjet publike të stabilizoheshin, gjërat nuk shkuan mirë.