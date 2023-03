Pamjet që janë bërë virale/ Lady Gaga vrapon të ndihmojë fotografin që rrëzohet papritur në tapetin e kuq gjatë ceremonisë “Oscar”

Një incident i papritur ka ndodhur mbrëmjen e djeshme gjatë paraqitjes në tapetin e kuq të çmimeve Oscar.









Ndërsa po ecte në tapetin e kuq Lady Gaga nxitoi për të ndihmuar një fotograf i cili u rrëzua papritur.

Fotografi i po përpiqej të fotografonte daljen e Gaga-s para se të humbiste ekuilibrin dhe të rrëzohej.

Aktorja e cila e pa fotografin të rrëzohej, vrapoi menjëherë për ta ndihmuar, ndërsa ai u ngrit shpejt në këmbë.

Pasi kuptoi se ishte mirë, këngëtarja u kthye në ngjarjen kryesore, ndërsa të pranishmit vlerësuan gjestin e saj të këndshëm.

Gaga mahniti me një fustan të zi me pjesën e sipërme komlet të tejdukshme, me një korse dhe një fund të gjatë dhe të plotë.

Ylli e kombinoi veshjen, me një gjerdan të mbushur me diamantë, byrzylyk dhe një palë vathë.

Ylli i pop-it, i cili performoi “Hold My Hand” në ceremoninë e mbushur me yje e kompletoi pamjen me buzëkuq të kuq me shkëlqim, grim të errët të syve, dhe flokët e mbledhura.