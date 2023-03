Presidenti i Sirisë, Bashar al-Assad, ka mbërritur në Moskë, në udhëtimin e tij të parë jashtë Lindjes së Mesme që nga tërmetet vdekjeprurëse të 6 shkurtit, njoftoi presidenca siriane përmes një postimi në platformën Telegram.









Në njoftimin përkatës, theksohet se presidenti Assad do të zhvillojë bisedime me homologun e tij rus, Vladimir Putin. Shumë ministra të qeverisë siriane udhëtuan në Moskë me Asadin.