Celibashi s’regjistron Alibeajn për ‘Vendoret’, Sefa: Akt politik, komisioneri i shërben dikujt! I shqyrtoi bashkë dy çështjet PD-ë për të na dëmtuar

Përfaqësuesi ligjor i PD-së Alibeajt, Indrit Sefa pas vendimit të Celibashit për mos regjistrimin e PD-së në zgjedhje thotë se është akt politik dhe i qëllimtë. Ai thotë se fakti që i bëri bashkë dy çështjet e PD-së për ta dëmtuar procesin.









“Komisioneri prej më shumë se 8 ditë mban pezull çështjen. Ka një afat 48 orë, KAS-i ishte i qartë. Ka vendimmarrje politike për të ndërhyrë drejtpërdrejtë në zgjedhje. Komisioneri është produkt i kësaj politike, komisioneri e di kujt i shërben, Ai i la vetes dhe PD 48 orë afat, u bë e qartë nga ana jonë se s’kishte asnjë problematikë nga dokumentacioni ynë. Ai e kishte për detyrim që pas kësaj ai të merret një vendim. Është bërë me qëllim që komisioneri të dilte me vendimmarrje. Komisioneri bashkon dy kërkesa me një shqyrtim për të penguar PD të regjistroheshin. Ky shqyrtim i përbashkët është në dëm të PD. Komisioneri bëri akt politik”- tha Sefa.