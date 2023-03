Debati/ Gazetari Lumezi: Sistemi zgjedhor përjashtoi intelektualët për t’u lënë vend të fortëve! Bushati: Policia t’i fuste në burg, amnistia fiskale është e gabuar, s’ka për t’u bërë

Ish-deputeti i Partisë Socialiste, Ervin Bushati është shprehur kundër nismës së qeverisë për amnistinë fiskale. Gjatë një debati në emisionin “Log.” në “Panorama TV”, Bushati tha se amnistia është e gabuar dhe nuk do bëhet.









Gjithashtu Bushati është shprehur edhe kundër bordeve të transparencës për çmimin e karburanteve dhe të ushqimeve.

Pjesë nga diskutimi në studio:

Lumezi: Sistemi i kaluar kishte problematika të mëdha, sepse profesorët dhe pedagogët nuk po hynin dot në Parlament sepse të fortët që kishin përballë ose biznesmenëve që paguanin për të hyrë. Ky intelektual nuk përfaqësohej në Parlament. Ndaj duhej ndryshuar sistemi. Mentaliteti i Berishës dhe Ramës u bënë një. Çfarë i bashkoi? Dëshira për të pasur një karrige absolute. Ranë dakord brenda një nate, nuk hapën diskutim me asnjë parti tjetër. E mbyllën diskutimin brenda pak ditësh. Nëse një gjë nuk gjithpranohej s’ka kuptim të bëhet.

Të dy palët ranë dakord, dhe nëse jemi sot në këto liri të munguara, liria e përfaqësimit dhe të zgjedhurit, këto liri i kanë sjellë superpushtet atij që ka mazhorancën dhe ka shtypur biznesin. Shqiptarët gjejnë sot një zgjidhje të shkurtër dhe ikin nga Shqipëria. Të dy partitë, Berisha dhe Rama nuk e prishin. Ata vazhdojnë. Mos kuptimi i kësaj nevoje për të ndryshuar, do jetë bumerangu që do i fundosë. Të gjitha pushtetet, padiskutueshmëria në parti do e fundosin këtë lloj anije. Sistemi ishte ai për të eleminuar disa parti të vogla.

Bushati: Shqiptarët këtë shpejtësi duan që të ecnin.

Lumezi: Të dy liderët nuk e kuptuan. Sistem për të rregulluar përfaqësimin intelektual në Parlament, por pa garë të brendshme. Ishte një listë që e firmoste kryetari.

Bushati: Qeveritë sistemin e partive që ishin qoka dhe dihet se do ishin kryetarët e partive, shkonin aty në punë të vetë dhe nuk bënin reforma e asgjë.

Lumezi: Po nuk rrëzohet sistemi. Në Itali bien 3 qeveri brenda vitit.

Bushati: Mos na krahaso me Italinë ne. Kanë 2000 vjet perandori.

Pyetje: A duhet një stabilitet?

Lumezi: Qeveria punon më mirë në tension. Sa herë ka pasur thirrje për protesta, ulej çmimi i karburantit.

Bushati: Bordi s’duhet të ekzistonte, por nuk niset nga ajo. Ju e thatë që futeshin ata të fortit pavarësisht kandidimit të intelektualëve. Jo, policia të fortit duhet t’i çonte në burg, jo t’i lejonte të kandidonin. Këtu është gabimi ynë si popullatë. Dhe vazhdon e voton. Kush i voton këta njerëz.

Lumezi: Votat PS-PD dihen se janë konstante dhe dihen. Duhet të bien dakord të dy palët që të përjashtojnë këto të fortët, se ato njëherë blejnë vota për PS-në, njëherë për PD-në.

Bushati: Pyeti qytetarët sot, a i pranojnë kapitalet e kriminalizuara në Shqipëri. Të gjithë do thonë le t’i sjellin lekët.

Lumezi: Amnistia përshembull nuk është diskutuar me qytetarët.

Bushati: Gabim është amnistia, nuk ka për t’u bërë.

Lumezi: Po të shohim të gjitha, duhet Porti i Durrësit, kërkohet amnistia, të vijnë para që të blejnë apartamente tek porti.