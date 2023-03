‘Dukesh shëmtuar me këtë qëndrim’/ Kiara-Luizit: Mos u llasto kaq shumë, nuk do mbaj gojën mbyllur për ty

Luizi është munduar t’i japë një sqarim Kiarës, mbrëmjen e djeshme lidhur me shëndetin e tij pasi prej dy ditësh ky i fundit nuk është ndier mirë brenda shtëpisë së Big Brother.









Ajo që e ka shqetësuar këngëtarin, ishte fakti se Kiara nuk është kujdesur për të por vazhdonte batutat me banorët teksa Luizi kishte dhimbje koke.

Gjatë bisedës me partneren e tij, këngëtari i tha asaj se duket shëmtuar me veprimet që bën.

Por Kiara nuk mjaftohet me kaq dhe i kërkon mos llastohet.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Duke shpikur gjëra që s’janë.

Kiara: Çfarë po shpik mo Luiz?

Luizi: E ke rrit ti Olltën e më ke nxjerr mua keq. E kupton? Janë fjalët e tua. Iluzionet e tua.

Kiara: Po pra. Shumë mirë, qofshin iluzione.

Luizi: Po jo shumë mirë.

Kiara: Ishalla po s’janë iluzione.

Luizi: Je duke më bërë mua me faj.

Kiara: Po sepse e meriton të të bëj me faj kur e meriton.

Luizi: E ke gabim.

Kiara: Mos u llasto kaq shumë.

Luizi: E di sa shëmtuar dukesh kështu me këtë qëndrim, me këtë lloj të folure “A more vesh, kaq po të them.”

Kiara: Shumë bukur, le të dukem shëmtuar. A lirohem vetë unë? Unë gojën mbyllur deri në prill kur të mbarojë kjo nuk e mbaj dot më vjen keq. Të flas kur do ti e të hesht kur do ti, nuk do ndodhë.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)