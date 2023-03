E frikshme në Detin e Zi! Avioni rus u përplas me një dron amerikan

Një incident i frikshëm ndodhi mbi Detin e Zi, ku një avion luftarak rus që u përplas me një dron amerikan, njoftoi ushtria amerikane. Incidenti, i cili i shtohet një sërë ngjarjesh që përkeqësojnë ftohtësinë që mbizotëron mes Uashingtonit dhe Moskës, u regjistrua pranë Krimesë, një rajon kyç. SHBA, duke shprehur menjëherë inatin e saj, foli për një përpjekje për të përgjuar nga forcat e Kremlinit dhe në fakt foli për “sjellje joprofesionale” të palës ruse.

Siç tha një zyrtar amerikan i Mbrojtjes për Fox News, një Su-27 rus u përplas me një MQ-9 Reaper pa pilot.

Episodi është regjistruar mbi ujërat ndërkombëtare, në hapësirën ajrore ndërkombëtare.

Në kohën e konfliktit, dy avionë luftarakë rusë po fluturonin në hapësirën ndërkombëtare.

JUST IN: @US_EUCOM says 2 Russian Su-27 Flanker fighter jets dumped fuel, then collided w a US MQ-9 Reaper drone operating within international airspace over the Black Sea today,causing the drone to crash. pic.twitter.com/tLEiy8YYMJ

— W.J. Hennigan (@wjhenn) March 14, 2023